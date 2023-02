Medien berichten: Real-Stars bleiben FIFA-Gala fern

Laut spanischen Medienberichten werden sämtliche Stars von Real Madrid nicht an der Weltfußballer-Gala der FIFA in Paris teilnehmen. Stellt sich nur noch die Frage, ob der Terminplan oder persönliche Eitelkeiten schuld daran sind.

Wie die Blätter "Marca" und "Sport" berichten, soll der Grund für das Fernbleiben am Montagabend große Missstimmung über die Preisvergabe durch den Weltverband FIFA sein. Einziger Repräsentant der Königlichen bei der Gala im Salle Pleyel unweit des Triumphbogens wird demnach nun Sportdirektor Emilio Butragueno sein.

Reals Stürmer Karim Benzema muss demnach Lionel Messi den Vortritt in der wichtigsten Kategorie des besten Fußballers des Jahres 2022 lassen. Mit dem Sieg im WM-Finale (4:2 i.E.) und der Auszeichnung als bester Spieler des Turniers krönte der 35-Jährige in Katar seine Karriere. Der ebenfalls nominierte Mbappé, Messis Teamkollege bei Paris St. Germain, erzielte im Endspiel für Frankreich drei Treffer und wurde Torschützenkönig. Benzema fehlte der Equipe Tricolore in Katar verletzt, seine Chance auf die Nachfolge von Vorjahressieger Robert Lewandowski dürfte trotz des Champions-League-Titels mit Real Madrid gering sein.

Vinicius Junior bei Welt-Elf nicht berücksichtigt

Real-Trainer Ancelotti, der die Königlichen im Vorjahr zum erneuten Champions-League-Triumph führte, soll bei der Wahl zudem hinter Argentiniens Weltmeister-Coach Lionel Scolani landen. Im Vorjahr hatte noch Thomas Tuchel gewonnen.

Auch bei den Torhütern könnte Argentinien die Nase vorne haben. Neben Reals Keeper Thibaut Courtois ist eben auch Aston Villas Torhüter Emiliano Martinez auf der finalen Liste. Jener Argentinier, der im Finale in der Nachspielzeit der Verlängerung mit einer Parade gegen Kolo Muani erst das Elfmeterschießen ermöglichte.

Unmut herrscht bei den Königlichen auch darüber, dass Jungstar Vinicius Junior nicht einmal in der finalen Liste der besten 26 Spieler für die Welt-Elf auftaucht. Die FIFA kommentierten indes die Spekulationen über die Preisvergabe nicht.

Clasico am Donnerstag

Das Fernbleiben großer Namen ist auch keine Neuigkeit. Der diesmal nicht nominierte Cristiano Ronaldo fehlte in den vergangenen Jahren mehrfach bei Galas, wenn sich abzeichnete, dass er nicht mit dem Hauptpreis gekürt werden würde.

Allerdings gibt es durchaus auch rein sportliche Gründe für die Mini-Delegation aus der spanischen Hauptstadt. Real hat in dieser Woche ein dichtes Programm mit dem Clasico gegen den FC Barcelona im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey am Donnerstag (ab 21 Uhr, LIVE! bei kicker).