Medic steht vor einem Wechsel zu Ajax

Ein möglicher Abschied von Jakov Medic in diesem Sommer war in sämtliche Transferüberlegungen des FC St. Pauli einkalkuliert, nun nimmt der Wechsel des Innenverteidigers Gestalt an: Der 24-Jährige steht vor einem Transfer zum niederländischen Top-Klub Ajax Amsterdam.

Am Freitagmorgen verfassten die Hamburger eine knappe Pressemitteilung, in der sie bekanntgaben, dass Jakov Medic am Samstag bei der Heimpremiere gegen Fortuna Düsseldorf (13 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht zum Kader gehören wird. "Wir haben Jakov für Verhandlungen über einen möglichen Transfer vorerst freigestellt. Medienberichte über mögliche Interessenten kommentieren wir nicht."

Ajax-Sportdirektor Mislintat wollte Medic schon zum VfB lotsen

Der Interessent ist Ajax und der Verhandlungspartner im nun anstehenden Ablösepoker für Andreas Bornemann ein alter Bekannter: Sven Mislintat. Der neue technische Direktor der Niederländer wollte Medic im vergangenen Sommer in gleicher Funktion bereits zum VfB Stuttgart holen, zog sich den Zorn von St. Paulis Sportchef zu, weil er dem Spieler ein lukratives Angebot unterbreitet, den Hanseaten aber nicht annähernd die geforderte Summe geboten hatte.

Bornemann verweigerte Medic vor einem Jahr auch deshalb die Freigabe, weil er auf die Schnelle keinen adäquaten Ersatz bekam. In der Folge war Medic vom geplatzten Wechsel mental angeschlagen, suchte zunächst lange seine Form, verletzte sich zudem im Herbst auch noch an der Schulter. Aber: Nach erfolgreicher Operation und Vorbereitung kam er in herausragender Verfassung zurück, spielte sich in der zweite Halbserie zwangsläufig wieder in den Fokus höherklassiger Vereine.

Heidenheim geht wohl leer aus

Die Ausgangslage in diesem Sommer ist eine andere. Mit Hauke Wahl von Holstein Kiel hat St. Pauli bereits im Vorfeld einen potenziellen Nachfolger verpflichtet, da Anfragen für den noch bis 2024 gebundenen Ex-Wiesbadener einkalkuliert wurden. Während der gesamten Sommerpause hatte die Beraterseite Bornemann immer wieder über lose Kontakte informiert, eine Anfrage soll nach kicker-Informationen von Bundesliga-Aufsteiger Heidenheim vorgelegen haben.

Rund zwei Millionen Euro Ablöse stehen im Raum

Richtig klick gemacht hat es bei Medic aber offenbar bei Ajax. Das bedeutet: Es kann schnell gehen - wenn der Preis stimmt. "Ein Automatismus ist der Verkauf von Jakov nicht", hatte Bornemann bereits zu Beginn der Transferperiode gesagt. Nun steht er dennoch bevor. Rund zwei Millionen Euro sind ein realistischer Erlös.