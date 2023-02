Bei den 47. Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Courchevel/Méribel (Frankreich) werden in sieben verschiedenen Disziplinen an zwölf Tagen insgesamt 13 Medaillensätze vergeben. Der Medaillenspiegel im Überblick.

Die erste Goldmedaille dieser WM ging an Federica Brignone. IMAGO/GEPA pictures