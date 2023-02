Bei der Biathlon-WM in Oberhof werden vom 8. bis 19. Februar 2023 zwölf Medaillensätze vergeben, insgesamt acht in Einzel- und vier in Staffelwettbewerben. Der Medaillenspiegel im Überblick.

Objekt der Begierde bei der WM in Oberhof: ein Goldmedaille. IMAGO/Bildbyran