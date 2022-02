Mechtersheim macht die Aufstiegsrunde klar - Worms wieder nur remis

Alle Würfel sind gefallen: Röchling Völklingen und Pfeddersheim müssen in der Abstiegsrunde der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ran. An der Spitze ist bei Worms noch Sand im Getriebe.

Der SV Röchling Völklingen hatte vor diesem Spieltag noch eine theoretische Chance auf die Aufstiegsrunde - theoretisch vor allem deshalb, weil sich die Völklinger derzeit bekanntlich mit argen Sorgen rumschlagen müssen. Personell entsprechend geschwächt ging es in das Duell mit TuS Mechtersheim - und am Ende stand eine herbe 0:5-Klatsche für Röchling Völklingen. Damit ist auch der letzte Platz unter den Top-6 vergeben - an den TuS. Janke stellte dabei nach nur 16 Sekunden - trotz Anstoß für Völklingen - die Weichen, nach einem Fehlpass netzte er zum 1:0 für den TuS ein. Muth (10.), Özkaya (23./72) und Reitarow erzielten die weiteren Treffer für Mechtersheim. Derweil wurde auch bekannt, dass Verteidiger Anes Klicic den TuS im Sommer in Richtung SV Rülzheim verlässt.

Chancen auf die Aufstiegsrunde konnte sich vor diesem Spieltag auch noch die TSG Pfeddersheim ausrechnen, durch den Mechtersheimer Sieg sind diese aber verflogen. Dennoch hilft der 2:0-Erfolg der TSG im Duell mit der Reserve der SV Elversberg natürlich im anstehenden Kampf um den Klassenerhalt. Dautaj - zuletzt bekanntlich Dreifachtorschütze gegen Eppelborn - war mit seinen zwei Treffern (51./84.) erneut Mann des Spiels.

An der Tabellenspitze konnte Primus Wormatia Worms auch das zweite Spiel nach der Winterpause nicht gewinnen. Erneut teilte man sich die Punkte - diesmal reichte es nur zu einem 1:1 bei einer defensiv starken Viktoria aus Jägersburg. Nach einem schwachen Spiel stand Worms dabei gar kurz vor der zweiten Saisonniederlage - Scherpf hatte die Viktoria in der Schlussphase nach einem Solo in Front gebracht (84.) - doch Joachims sorgte bei einem Angriff über rechts doch noch für den etwas schmeichelhaften 1:1-Endstand (86.). Trotz des Unentschiedens fielen die Gastgeber in der Tabelle auf den vorletzten Tabellenplatz zurück, Worms bleibt souverän an der Spitze.

Folz wird zum Derbyhelden

In einem Duell der oberen Tabellenhälfte sicherte sich der FV Diefflen mit einem 2:0-Derbysieg über Hertha Wiesbach drei Zähler: Es war ein unterhaltsames Duell der beiden Nachbarn, in dem die Hertha mehr Ballbesitz, Diefflen aber die besseren Chancen hatte. Kurz vor der Pause traf Folz aus dem Gewühl zum 1:0 (45.+1), mit seinem Strafstoß-Treffer zum 2:0 kurz vor dem Ende (87.) wurde er dann endgültig zum Derbyhelden des Tages. Am Ende war es ein etwas glücklicher aber nicht unverdienter Dreier für den FV Diefflen, der auf Rang vier und damit einen Platz hinter Wiesbach bleibt.

Und für Schlusslicht FC Speyer sieht es nach der 1:2-Niederlage zuhause gegen den FV Eppelborn zunehmend düster für die Abstiegsrunde aus. Dabei hatte Speyer zur Pause noch durch einen Gass-Treffer geführt (13.). Dann aber drehte Adigüzel die Partie zugunsten des FVE: Sehenswert sein 1:1, als er eine Hereingabe mit der Brust annahm und ins Netz jagte (58.). In Unterzahl - Marjanovic musste mit der Ampelkarte runter (70.) - netzte Adigüzel aus kurzer Distanz noch zum 2:1-Siegtreffer der Eppelborner, die damit auf Rang neun klettern können.

Zum Abschluss des 21. Spieltags findet am Montagabend noch die Begegnung zwischen dem FV 1920 Dudenhofen und Arminia Ludwigshafen statt.