McNulty gewinnt 15. Etappe - Kämna bleibt Siebter

Brandon McNulty hat einen langen Sprint einer Ausreißergruppe in Bergamo gewonnen und die 15. Etappe des 106. Giro d'Italia für sich entschieden.

Entscheidung in Bergamo: Brandon McNulty (li.) gewinnt im Sprint einer Dreiergruppe. AFP via Getty Images

US-Profi McNulty (25) vom Team UAE Emirates siegte am Sonntag nach 195 km in Bergamo aus einer Fluchtgruppe heraus und feierte seinen ersten Tageserfolg bei einer der drei großen Landesrundfahrten. McNulty setzte sich im Sprint gegen Ben Healy (EF Education-EasyPost) und Marco Frigo (Israel-Premier Tech) durch.

Verliert Armirail am Dienstag das Rosa Trikot?

Das Rosa Trikot des Gesamtführenden trägt der Franzose Bruno Armirail (Groupama-FDJ) in die fordernde Schlusswoche. Armirail dürfte die Spitzenposition aber auf der Bergetappe am Dienstag zum Monte Bondone einbüßen. Der deutsche Hoffnungsträger Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) kam wie Teamkollege Nico Denz mit den Top-Favoriten ins Ziel. Denz hatte am Tag zuvor seinen zweiten Etappensieg bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt gefeiert.

Direkt zu Beginn der fordernden Etappe in der Lombardei setzte sich eine Fluchtgruppe ab, das Hauptfeld um die Favoriten ließ die Ausreißer gewähren. Der letzte schwere Anstieg rund 30 km vor dem Ziel bot den Klassement-Fahrern um Kämna die Gelegenheit, wichtige Sekunden in der Gesamtwertung gutzumachen. Zu einem Angriff kam es jedoch nicht. Kämna bleibt Siebter.

Am Montag steht der zweite Ruhetag auf dem Plan. Die Rundfahrt endet am 28. Mai in Rom.

Statistik nach der 15. Etappe

15. Etappe, Seregno/Italien - Bergamo/Italien (195,00 km)

1. Brandon McNulty (USA) - UAE Team Emirates 5:13:39 Std.; 2. Ben Healy (Irland) - EF Education-EasyPost + 0 Sek.; 3. Marco Frigo (Italien) - Israel-Premier Tech; 4. Bauke Mollema (Niederlande) - Trek - Segafredo + 1:51 Min.; 5. Einer Augusto Rubio Reyes (Kolumbien) - Movistar Team; 6. Simone Velasco (Italien) - Astana Qazaqstan Team + 2:26; 7. Andrea Pasqualon (Italien) - Bahrain Victorious; 8. Laurens Huys (Belgien) - Intermarché-Circus-Wanty + 3:10; 9. Vincenzo Albanese (Italien) - EOLO-Kometa + 4:13; 10. Francois Bidard (Frankreich) - Cofidis



Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 15. Etappe

1. Bruno Armirail (Frankreich) - Groupama-FDJ 61:38:06 Std.; 2. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 1:08 Min.; 3. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 1:10; 4. Joao Almeida (Portugal) - UAE Team Emirates + 1:30; 5. Andreas Leknessund (Norwegen) - Team DSM + 1:50; 6. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious + 2:36; 7. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe + 3:02; 8. Edward Dunbar (Irland) - Team Jayco AlUla + 3:40; 9. Thymen Arensman (Niederlande) - Ineos Grenadiers + 3:55; 10. Laurens De Plus (Belgien) - Ineos Grenadiers + 4:18