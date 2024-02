McLaren zeigt den MCL38: "An die Spitze"

Am heutigen Mittwoch präsentierte der britische Traditionsrennstall McLaren seinen schwarz-papaya-farbenen neuen Boliden.

McLaren präsentierte sich in der vergangenen Saison nach Anlaufschwierigkeiten stark und will 2024 noch einen draufsetzen. Ab dem Sommer waren die Briten zweitstärkste Kraft hinter Red Bull. Der Shakedown erfolgt schon heute in Silverstone.

Der neue Rennwagen MCL38 trägt wieder schwarz-orange, offensichtliche große Änderungen im Vergleich zum Vorjahres-Modell blieben erstmal aus. Im Verlauf des Jahres soll der Bolide dafür stetig weiterentwickelt werden.

"Es gibt eine Reihe von Innovationen, aber nicht alle Bereiche, die wir angehen wollen, sind für unser Präsentations-Auto abgeschlossen", sagte Teamchef Andrea Stella.

"An die Spitze der Startaufstellung"

"Von der Infrastruktur, den Mitarbeitern und der Kultur her haben wir jetzt alles, was wir brauchen, um weiter voranzukommen und auf der Arbeit aufzubauen, die wir geleistet haben, um uns wieder an die Spitze der Startaufstellung zu bringen", sagt der McLaren-Teamchef.

Die Stammfahrer sind weiterhin Lando Norris und Oscar Piastri. Die Startnummern der Piloten sind in dieser Saison verchromt. Der Brite und sein australischer Teamkollege wussten nach einem schwierigen Start ins letzte Jahr zu überzeugen. "Ich habe volles Vertrauen [...], dass wir nach der Wende in der letzten Saison weiter vorankommen werden", sagte Norris. Sieben Podestplätze fuhr er 2023 ein - so viele wie noch nie.

Hier geht's zu kicker-Umfrage zur neuen Formel-1-Saison

Teamkollege Piastri durfte in seiner Debüt-Saison zwei Mal auf dem Podium jubeln und gewann sogar das Sprintrennen in Katar. "Ich freue mich sehr darauf, meine zweite Saison in der Formel 1 so richtig zu starten", sagte er. Beide sind noch bis mindestens Ende 2026 an das Team aus dem britischen Woking gebunden.

Die offiziellen Formel-1-Testfahrten finden vom 21. bis zum 23. Februar statt. Der erste Grand Prix des Jahres wird am 2. März in Bahrain gestartet.