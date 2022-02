McLaren bindet Norris langfristig

Lando Norris hat bei McLaren ein neues Arbeitspapier unterzeichnet und bindet sich bis 2025 an den Traditionsrennstall.

Innerhalb von nur einem Jahr haben McLaren und Norris den Kontrakt des 22-Jährigen verlängert. 2021 wurde die Zusammenarbeit bis 2023 ausgebaut, nun unterschrieb der Brite bis 2025.

Die vorzeitige Verlängerung zeige "unser Vertrauen in Landos Talent", sagte McLarens deutscher Teamchef Andreas Seidl: "Und es ist auch ein starkes Zeichen für Landos großes Vertrauen in unser Team und unseren Weg hin zum Kampf um die Weltmeisterschaft. Wir sind immer noch auf unserer Reise, um wieder vorne mitzufahren, und Lando besetzt dabei eine Schlüsselposition."

McLaren hofft, schon in diesem Jahr Red Bull und Mercedes an der Spitze angreifen zu können. "Es ist eine starke Botschaft", sagte Norris, "bei diesem Team möchte ich sein. Hier möchte ich in den kommenden Jahren Rennen und die Weltmeisterschaft gewinnen."

In der vergangenen Saison landete Norris am Ende auf dem sechsten Platz. Er ergatterte vier Podestplätze und holte seine erste Pole in der Formel 1. In Sotschi sah er sogar eine Zeit lang wie der Sieger aus, im Regenchaos verlor sein Team aber den Überblick. Norris blieb zu lange auf Slicks, am Ende stand Rang sieben.

Sein Formel-1-Debüt hatte Norris 2019 beim GP von Australien gegeben. Mittlerweile hat er 60 Grand Prix in der Vita stehen, einen zweiten und vier dritte Plätze geholt und ist 44-mal in die Punkteränge gefahren.