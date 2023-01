McKennie wechselt auf Leihbasis zu Leeds

Kurz vor dem Schließen des Transferfensters hat sich Weston McKennie Leeds United angeschlossen. Der ehemalige Schalker wechselt leihweise von Juventus Turin auf die Insel.

Den Transfer des US-Amerikaners gaben beide Vereine am Montag bekannt. McKennie (24), der für Juventus in der laufenden Saison 15-mal in der Serie A zum Einsatz kam und dabei ein Tor erzielte, wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der Spielzeit zu Leeds United. Beim derzeitigen Premier-League-15. hat der Mittelfeldspieler anschließend die Option auf eine feste Verpflichtung.

McKennie wechselte 2016 in die Jugend des FC Schalke und reifte dort zum Profi. 2020 schloss er sich Juventus Turin an. Für die "Alte Dame", mit der er 2021 die Coppa Italia gewann, bestritt er insgesamt 96 Pflichtspiele (13 Tore).

Spielt McKennie bereits am kommenden Sonntag?

In Leeds ist McKennie der dritte Winterneuzugang nach Maximilian Wöber und dem von Hoffenheim abgewanderten Georginio Rutter. Der 41-fache US-Nationalspieler, der bei seinem neuen Klub die Nummer 28 tragen wird, könnte bereits am kommenden Sonntag (15 Uhr) bei der Premier-League-Partie gegen Nottingham Forest auflaufen.