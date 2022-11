McKennie, die nassen Hände und der Fotograf

Die USA trotzten dem Favoriten England einen Punkt ab und bleiben damit bei WM-Turnieren gegen die Three Lions auch nach drei Duellen ungeschlagen - und das am Freitagabend mit zwei Ex-Schalkern in der Startelf.

Sowohl Weston McKennie als auch Haji Wright kamen im Sommer 2016 zu Schalke 04, der eine schon im März (Wright), der andere (McKennie) erst im August. Beide blieben mehrere Jahre bei den Königsblauen, wobei Wright zwischenzeitlich (2017/18) ein Jahr zum SV Sandhausen ausgeliehen war. McKennie wechselte schließlich für eine Ablöse in zweistelliger Millionenhöhe zu Juventus Turin, der andere spielte sich über die Stationen Venlo (Niederlande) und Sönderjysk (Dänemark) zu Antalyaspor in die Türkei und feierte erst in der laufenden Saison 2022/23 mit neun Toren aus zwölf Spielen einen Durchbruch.

USA bleiben bei WM gegen England unbesiegt

Trotz des unterschiedlichen Werdegangs standen die beiden ehemaligen Knappen gegen England in der Startelf ihres Heimatlandes. Und zeigten innerhalb des Kollektivs eine durchaus starke Vorstellung, denn gegen die favorisierten Three Lions waren die USA überraschenderweise mindestens ebenbürtig - auch wenn es am Ende nicht zum Sieg reichte.

Dennoch: Auch im dritten Spiel gegen die Engländer bei Weltmeisterschaften blieben die USA damit ungeschlagen. Denn nachdem die US-Amerikaner 1950 in Brasilien - ebenfalls am 2. Spieltag der Vorrunde - sogar mit 1:0 gewonnen hatten, endete der letzte Vergleich am 1. Spieltag der WM 2010 in Südamerika mit einem 1:1.

McKennie: "Mein T-Shirt war nass"

Und weil es für die USA gegen den Favoriten so gut klappte, standen McKennie und Wright auch recht lange gemeinsam auf dem Feld. Erst in der Schlussphase wechselte US-Coach Gregg Berhalter erst den aus dem Spiel gegen Wales mit einer Gelben Karte vorbelasteten McKennie (77.) und wenig später dann auch Wright (83.) aus.

Während Wright offensiv mit einem Kopfballaufsetzer in der ersten Hälfte nur ein kleines Ausrufezeichen setzen konnte, verblüffte der im Mittelfeld durchaus präsente McKennie in der 38. Minute mit einer ungewöhnlichen Szene - er trocknete seine Hände vor einem Einwurf am grünen Trikot eines Fotografen hinter einer Werbebande ab. "Mein T-Shirt war nass, deswegen dann auch meine Hände und ich konnte den Ball nicht werfen, daher habe ich meine Hände einfach dort abgetrocknet", erklärte er nach der Partie in der ARD. "Dann habe ich einfach den Ball geworfen, danach gab es dann eine Ecke für uns - also alles gut." So wie am Ende auch für die USA, die das Weiterkommen nun weiter in der eigenen Hand haben, dafür aber am Dienstag (20 Uhr) gegen den Iran gewinnen müssen.