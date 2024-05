McIlroy gewinnt Wells Fargo - Jäger fällt zurück

Stephan Jäger hat beim US-Turnier in Charlotte/North Carolina eine Topplatzierung zum Abschluss noch verspielt. Einer aus der Riege der Golf-Prominenten nahm die Trophäe und viel Geld mit nach Hause.

Eine 65 am Schlusstag brachte Trophäe und Titel in Charlotte: Rory McIlroy. PGA TOUR

Stephan Jäger hat beim US-Turnier in Charlotte/North Carolina eine Topplatzierung zum Abschluss noch verspielt. Mit einer 75er-Runde fiel der gebürtige Münchner um 15 Plätze auf Rang 21 zurück. Der 34-Jährige hatte zuletzt seinen Premierensieg auf der US-Tour gefeiert.

Der Sieg beim mit 3,6 Millionen Dollar dotierten Turnier ging an Rory McIlroy, der auf der vierten Runde mit einer 65 glänzte und Olympiasieger Xander Schauffele (USA/272) mit insgesamt 267 Schlägen noch klar von der Spitze verdrängte. Für den 35-Jährigen war es der 26. Erfolg auf der Tour, er geht damit als einer der Favoriten in die PGA Championship. Das zweite Major des Jahres startet am Donnerstag im Valhalla Golf Club in Louisville/Kentucky.

Ich gehe mit einem guten Gefühl in das nächste Major des Jahres. Rory McIlroy vor den PGA Championship

"Mein Golfschwung fühlt sich sehr gut an. Ich hatte einfach einen Lauf. Ich gehe mit einem guten Gefühl in das nächste Major des Jahres. Aber es gibt eine Menge großartiger Spieler, die ich nächste Woche schlagen muss", sagte der Weltranglistenzweite McIlroy. Sein letztes Major hatte McIlroy vor zehn Jahren gewonnen - in Valhalla.

Ergebnisse vom Wochenende

US-PGA-Tour in Charlotte/North Carolina (20,0 Mio. US-Dollar, Par 71)

1. Rory McIlroy (Nordirland) 267 Schläge (67+68+67+65); 2. Xander Schauffele (USA) 272 (64+67+70+71); 3. An Byeong-Hun (Südkorea) 275 (70+68+71+66); 4. Jason Day (Australien) 278 (68+67+73+70); Im Sungjae (Südkorea) 278 (68+68+69+73); 6. Mackenzie Hughes (Kanada) 279 (73+71+69+66); Denny McCarthy (USA) 279 (70+71+69+69); 8. Sepp Straka (Österreich) 280 (68+71+67+74); Max Homa (USA) 280 (69+70+72+69); 10. Taylor Pendrith (Kanada) 281 (71+67+71+72); Russell Henley (USA) 281 (68+73+73+67); Grayson Murray (USA) 281 (70+69+72+70); ... 21. Stephan Jäger (München) 284 (73+65+71+75)



US-PGA-Tour in Myrtle Beach/South Carolina (4,0 Mio. US-Dollar, Par 71)

1. Christopher Gotterup (USA) 262 Schläge (66+64+65+67); 2. Davis Thompson (USA) 268 (65+68+67+68); Alistair Docherty (USA) 268 (65+68+71+64); 4. Jorge Campillo (Spanien) 269 (66+66+67+70); Ryan Fox (Neuseeland) 269 (70+66+66+67); Erik Van Rooyen (Südafrika) 269 (67+67+65+70); Yu Kevin (Taiwan) 269 (67+69+66+67); Beau Hossler (USA) 269 (64+69+69+67); Ryan Mccormick (USA) 269 (68+68+69+64); 10. Sam Stevens (USA) 270 (68+69+68+65); Chesson Hadley (USA) 270 (69+67+67+67); Patton Kizzire (USA) 270 (70+65+67+68); ... Matthias Schmid (Herzogenaurach) 142 (73+69)

Golf-Weltrangliste vom 13. Mai 2024

1. (1.) Scottie Scheffler (USA) 14,5547 Durchschnittspunkte, 2. (2.) Rory McIlroy (Nordirland) 8,3151, 3. (4.) Xander Schauffele (USA) 6,4981, 4. (3.) Wyndham Clark (USA) 6,2823, 5. (5.) Jon Rahm (Spanien) 5,7186, 6. (6.) Ludvig Aberg (Schweden) 5,64, 7. (7.) Viktor Hovland (Norwegen) 5,1346, 8. (8.) Patrick Cantlay (USA) 4,7718, 9. (10.) Max Homa (USA) 4,1856, 10. (9.) Brian Harman (USA) 4,0628, ... 38. (42.) Stephan Jäger (München) 2,3327, ... 126. (124.) Matti Schmid (Herzogenaurach) 0,9583, ... 128. (126.) Yannik Paul (Viernheim) 0,9291, ... 187. (182.) Marcel Siem (Ratingen) 0,6443, ... 249. (238.) Maximilian Kieffer (Düsseldorf) 0,5061, ... 274. (266.) Hurly Long (St. Leon-Rot) 0,4684, ... 278. (274.) Marcel Schneider (Pleidelsheim) 0,4611, 279. (275.) Nick Bachem (Köln) 0,4584, ... 495. (489.) Frederik Schott (Düsseldorf) 0,2433, ... 604. (591.) Alexander Knappe (Paderborn) 0,179, ... 683. (662.) Marc Hammer (Mannheim) 0,1492, ... 807. (801.) Tiger Woods (USA) 0,1115