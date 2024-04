McDavid, MacKinnon, ein Torwart? Die Suche nach dem weltbesten Spieler

Eishockey ist ein Mannschaftssport. Eine schwache Sturmreihe, ein unterdurchschnittliches Verteidiger-Paar, ein Torwart ohne Form kann Titel kosten. Das Salz in der Suppe sind dennoch die Superstars, die in der NHL ab Samstag in den Playoffs loslegen.

Tim Stützle setzt auf Routine: "Sidney Crosby", lautet seine Antwort auf die Frage, wer der kompletteste Spieler der NHL sei. Der 36-Jährige ist ohne Zweifel der beste Spieler seiner Generation, er hat dreimal den Stanley Cup gewonnen, zweimal olympisches Gold mit Kanada und auch die aktuelle Saison mit beeindruckenden 42 Toren abgeschlossen. Die Playoffs aber hat der Kapitän mit seinen Pittsburgh Penguins verpasst, das zweite Jahr in Folge schon. Crosby fehlt, wenn die Besten der Besten ab dem heutigen Samstag den Nachfolger der Vegas Golden Knights als Stanley-Cup-Champion ausspielen.

Bei einer Vorschau auf die heißeste Eishockey-Zeit des Jahres stellt sich automatisch die Frage nach dem besten Spieler. Das Komplizierte: Wer immer es ist, eine Garantie auf den Stanley Cup gibt er seinem Team nicht. Dafür ist Eishockey zu komplex, steht ein Stürmer höchstens etwas mehr als 20 der regulären 60 Minuten auf dem Eis. Champion wird in aller Regel das Team mit dem besten, weil tiefsten und ausgeglichensten Kader. Und die Playoffs bringen immer wieder Spieler hervor, die einen Lauf haben. Siehe Vegas 2023, als Jonathan Marchessault nach dem Triumph mit der Conn-Smythe-Trophy für den besten Spieler der Playoffs ausgezeichnet wurde. Der Right Wing ist ein sehr guter Spieler, keine Frage, aber niemand käme auf die Idee, ihn als besten der Welt zu küren.

Diese Ehre bekommt in aller Regel und völlig zurecht Connor McDavid von den Edmonton Oilers zugesprochen. Der 27-Jährige ist ganz sicher der spektakulärste Spieler, Tempo und Tricks sind atemberaubend. Obwohl der Kanadier in dieser Saison mit kleineren Verletzungen zu kämpfen hatte und nur schwer in die Saison fand, gelangen ihm als erst viertem Spieler der NHL-Geschichte hundert Assists in einer Spielzeit.

Gelingt den Oilers endlich der große Wurf?

Den Cup haben er und sein Freund Leon Draisaitl bislang aber noch nicht gewonnen, was bringen da all die individuellen Auszeichnungen? Zu behaupten, McDavid habe in den Playoffs bislang nicht geliefert, ist allerdings quatsch. Neben Wayne Gretzky und Mario Lemieux sind McDavid und Draisaitl die einzigen Spieler, die in ihren ersten 50 Playoff-Spielen mindestens 75 Scorerpunkte gesammelt haben. Das Problem in den vergangenen Jahren war, dass sie bei den Oilers keine Unterstützung bekamen, die Kadertiefe nicht reichte. Das könnte 2024 anders sein.

McDavid geht sicher einmal als einer der besten Spieler aller Zeiten in die Geschichte ein. Um zu den ganz Großen, den Größten zu gehören, muss er jedoch den Cup holen. Wie Crosby, wie einst Steve Yzerman (Detroit) in den 90ern, die beide von reinen Offensivstars zu Anführern ihrer Teams wurden, auch defensiv Verantwortung trugen und eben nicht nur Scorerpunkte sammelten.

Gleich zwei Superstars in Colorado

Aktuell könnte daher die Antwort auf den besten Spieler trotz McDavid auch Nathan MacKinnon (28) lauten. Der Center stellte 2023/24 mit 140 Scorerpunkten eine neue persönliche Bestmarke auf, er hat mit seinen Colorado Avalanche 2022 bereits den Stanley Cup gewonnen und kann Spiele fast im Alleingang entscheiden. Doch wer sagt eigentlich, dass der weltbeste Spieler ein Stürmer sein muss? Cale Makar ist ein spektakulärer Verteidiger, noch immer erst 25 und Teamkollege von MacKinnon in Colorado. Zwei Superstars in einem Team, das so ausgeglichen wie stark ist. Und in der Western Conference ein heißer Kandidat wie die Oilers.

Mehr Scorerpunkte als MacKinnon und McDavid hortete in der Regular Season nur Nikita Kucherov. Der Russe von den Tampa Bay Lightning kam auf 144, folgte dabei zwei Tage nach McDavid diesem in den 100-Assists-Klub. Den Cup hat er mit Tampa auch schon zweimal gewonnen, 2020 und 2021. Klingt ziemlich perfekt, und unterschätzen sollte man das Team aus Florida nach wie vor nicht. Auch wegen Kucherov.

Argumente für den weltbesten Spieler gibt es auch für den besten Torjäger. Der heißt schon zum dritten Mal Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs, dieses Mal mit 69 Toren. Der 26-jährige US-Amerikaner aus dem Wüstenstaat Arizona ist eine Tormaschine. In den Playoffs hat er dies bislang nicht bestätigen können, enttäuschte wie die Maple Leafs regelmäßig. Sie sind wie Tampa eher ein gefährlicher Außenseiter.

Goalies in Topform sind ein wichtiger Trumpf

Die Liste der Top-Spieler ließe sich lange fortsetzen, auch wenn sie bei einer Umfrage, wer der Weltbeste ist, wenig Stimmen bekämen: Artemi Panarin von den New York Rangers mit 120 Scorerpunkten, Bostons Torjäger David Pastrnak (47 Treffer), die Verteidiger Quinn Hughes (Vancouver Canucks) und Roman Josi, der Schweizer von den Nashville Predators. Und dann wäre ja noch der alternde Alex Ovechkin (38), der es im Gegensatz zu Crosby mit Washington in die Playoffs geschafft hat, aber nicht weit kommen dürfte. Im Gegensatz zu den Dallas Stars, die eine große Anzahl toller Spieler haben, aber keinen richtigen Superstar. Ein Favorit auf den Cup sind sie dennoch. Auch, weil Jake Oettinger im Tor heiß laufen und Playoff-Serien entscheiden kann.

Womit wir zum Abschluss bei den Goalies wären, denen im Eishockey eine entscheidende Rolle zukommt. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass Aidin Hill, zum Start die Nummer 3, Vegas mit tollen Paraden zum Titel trägt? Ein Goalie in Topform kann jeden Gegner zur Verzweiflung bringen. Bei den Oilers stellt sich die Frage, ob Stuart Skinner gut genug ist, wenn McDavid und Draisaitl mal nicht in Topform sind.

Die Winnipeg Jets vertrauen auf Top-Goalie Connor Hellebuyck, sind mit ihm in der ersten Runde gegen Colorado nicht chancenlos. Wird Thatcher Demko bei den Vancouver Canucks rechtzeitig fit, kann er sie weit tragen. Sergei Bobrovsky schulterte vor einem Jahr die Florida Panthers ins Finale, trifft im russischen Duell auf Tampas Andrei Vasilevskiy, dessen Klasse unbestritten ist, zwei Cups hat er gewonnen. Russische Torhüter sind generell gefragt, Igor Shesterkin von den New York Rangers ist ein überragender Rückhalt, ebenso Ilya Sorokin beim Stadtrivalen Islanders.

Mögen die Spiele beginnen. Die Antwort auf den besten Spieler lautet McDavid oder ist Geschmackssache. Die Frage nach dem Cup ist damit ohnehin nicht beantwortet. Die vielen Namen machen vor allem eines: Lust auf ein tolles Eishockey-Frühjahr in der NHL.