McDavid lässt erneut alle stehen - Oilers schlagen Jets im Penaltyschießen

Angetrieben von einem abermals magischen Connor McDavid haben die Edmonton Oilers gegen die Winnipeg Jets zurückgeschlagen. Leon Draisaitl blieb erst zum dritten Mal in dieser Saison ohne Scorerpunkt.

Er hat es wieder getan: Connor McDavid lässt alle stehen und trifft. NHLI via Getty Images

Trotz eines Fehlschusses von Leon Draisaitl im Penalty-Schießen haben die Edmonton Oilers gegen die Winnipeg Jets gewonnen. Zwei Tage nach dem 2:5 gegen die Jets stand es am Donnerstagabend (Ortszeit) nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung 1:1.

Solo übers ganze Feld

Erst sechs Minuten vor dem Ende waren die Jets durch Nikolaj Ehlers in Führung gegangen. Es dauerte 28 Sekunden bis zum Ausgleich - einem weiteren Highlight von Oilers-Star McDavid in dieser Saison. Wie jüngst schon gegen die New York Rangers tanzte der 24-jährige Center aus dem eigenen Drittel startend durch die gegnerischen Reihen, um dann auch noch Goalie Connor Hellebuyck zu überwinden. McDavids 11. Saisontor war ein wahres Meisterwerk, seine Punkteserie erstreckt sich nun über 16 Partien.

Draisaitl scheiterte anschließend als erster Schütze, aber auch die Jets trafen nicht. Connor McDavid und Kyle Turris verwandelten ihre Versuche, die Gastgeber trafen gar nicht. Für Draisaitl, mit 33 Punkten Topscorer der NHL, war das 2:1 erst das dritte Saisonspiel ohne Torbeteiligung.

Sturm-Assist bei Wild-Kantersieg

Der Augsburger Nico Sturm kam beim 7:2 der Minnesota Wild gegen die Dallas Stars unterdessen zu einer Vorlage. Der Pass vor dem 1:0 war sein dritter Assist in dieser Spielzeit. Für Nationalspieler Moritz Seider und Torhüter Thomas Greiss setzte es mit den Detroit Red Wings beim 2:5 bei den Vegas Golden Knights dagegen die dritte Niederlage nacheinander. Greiss ging nach vier Gegentoren vom Eis.