Mbom: "Ich glaube an den Wiederaufstieg"

Zwei U-21-Länderspiele hatte Jean-Manuel Mbom freiwillig ausgesetzt, ehe die Entscheidung für Deutschland stand. Jetzt will der Bremer die Siegesserie gegen Polen und San Marino fortsetzen.

Für den DFB oder Kamerun? Entscheidung "will man nicht einfach eben so treffen"

Auf die ersten beiden EM-Qualifikationsspiele im September in San Marino (6:0) und Lettland (3:1) hatte er trotz seiner Nominierung noch vorsichtshalber verzichtet, um sich nach reiflicher Überlegung dann doch für Deutschland und gegen die Option Kamerun zu entscheiden. "Ich habe nicht gezögert, sondern wollte einfach noch mal in Ruhe mit meiner Familie reden und mir Zeit nehmen. So eine Entscheidung mit 21 Jahren ist schon etwas Großes, die will man nicht einfach eben so treffen", erklärt Jean-Manuel Mbom in Rückblick, "aber mir war eigentlich klar, dass ich mich für Deutschlands entscheiden werde, ich bin durch alle DFB-Jugendmannschaften gegangen und bin Deutschland sehr dankbar."

Mit dem nächsten Pflichtspiel nach dem 21. Geburtstag sind Nationalspieler mit entsprechenden Wahlmöglichkeiten nach den neuesten FIFA-Bestimmungen für diese Nation festgespielt, Mbom also seit Oktober und den Siegen gegen Israel (3:2) und in Ungarn (5:1) für den DFB.

Nun stehen mit den Partien am Freitag gegen Polen (18.15 Uhr in Großaspach, LIVE! bei kicker) und am kommenden Dienstag gegen San Marino (18.15 Uhr in Ingolstadt) die nächsten Hürden an auf dem Weg zur EM-Endrunde. "Es wäre perfekt, das Länderspieljahr mit zwei Siegen zu beenden", hofft Mbom, "wir haben bislang alle Spiele gewonnen, eine super Mannschaft, eine gute Moral, da wollen wir so weitermachen."

Sämtliche U-Teams hat der gebürtige Göttinger durchlaufen und hofft auch irgendwann auf den finalen Schritt. "Wenn man sich für Deutschland entscheidet, ist es natürlich ist es der Traum, auch irgendwann in der A-Nationalmannschaft zu spielen", versichert der als Mittelfeldspieler ausgebildete, zuletzt aber eher als rechter Verteidiger eingesetzte Profi.

Abschied aus Bremen "stand nicht zur Debatte"

Bremens Eigengewächs musste mit Werder zuletzt den bitteren Gang in die 2. Liga antreten. "Ein Wechsel stand nicht zur Debatte, ich habe einen langfristigen Vertrag in Bremen und wollte mich ganz auf den Aufstieg konzentrieren", so Mbom, "natürlich brauchte man nach dem Abstieg eine Zeit, um die Energiereserven zu laden, jetzt bin ich voll darauf fokussiert."

Doch nach 13 Spielen ist Bremen nur auf Rang acht platziert, immerhin reiste Mbom mit dem Rückenwind des Last-Minute-Sieges in Nürnberg (2:1) zur U 21. "Ich bin ein positiver Mensch und glaube auf jeden Fall an den Wiederaufstieg", erklärt Mbom selbstbewusst, "aber das wird keine Leichtigkeit, wir haben sehr viele gute Mannschaften, gefühlt kann jeder jeden schlagen."

Man darf man sich als Werder Bremen auch nicht verstecken, wir waren sehr lange in der 1. Liga, dementsprechend müssen wir auch auftreten. Mbom

Fünf Punkte Rückstand auf Rang drei gilt es aufzuholen. "Man darf man sich als Werder Bremen auch nicht verstecken, wir waren sehr lange in der 1. Liga, dementsprechend müssen wir auch auftreten", sagt Mbom mit breiter Brust, "wir wollen den positiven Trend jetzt nutzen und gegen Schalke am besten gleich wieder drei Punkte holen." Und zuvor sechs Zähler mit der U 21.