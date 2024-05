Mbappés "schonungslose Feststellung" - BVB stichelt mit Foto

Kylian Mbappé nahm nach dem Champions-League-Aus gegen den BVB die Verantwortung auf sich - will mit einer Bewertung seiner letzten PSG-Saison aber noch warten.

Auch Kylian Mbappé ist auf dem Foto zu sehen, das Borussia Dortmund am Dienstagabend noch einmal genüsslich hervorkramte. Nach dem Champions-League-Achtelfinale 2019/20 hatten die Profis von Paris Saint-Germain das Weiterkommen gegen den BVB gefeiert, indem sie sich in entspannter Yoga-Pose auf den Rasen des Prinzenparks setzten - genau so hatte Erling Haaland im Hinspiel seinen Doppelpack gegen PSG gefeiert. "Schmeckt wie guter Wein", schrieb der BVB vier Jahre später auf seinem englischsprachigen X-Account, nachdem diesmal Schwarz-Gelb das Pariser Stadion als Sieger verlassen hatten.

Auch Mbappé, damals nur eingewechselt, konnte nicht verhindern, dass PSG den großen Traum vom ersten Champions-League-Triumph abermals begraben muss. Wie im Hinspiel ließ er seine Qualitäten lediglich aufblitzen, wieder traf er - nicht als Einziger - Aluminium. Und so wird er seinen langjährigen Klub im Sommer mit 48 Toren in 73 Champions-League-Spielen verlassen - und ohne Titel.

Mbappé: BVB "in beiden Strafräumen überlegen"

Mit Pech wollte der eigentliche Torjäger das Aus aber keineswegs erklären, auch wenn es nach diesem Abend ein Leichtes gewesen wäre. "Es gibt keinen Grund, den Gegner schlecht zu machen. Ich denke, dass sie in beiden Strafräumen überlegen waren", räumte er ein. "Das ist eine schonungslose Feststellung." Wenn man gut genug sei, gehe der Ball eben nicht an den Pfosten, sondern ins Tor.

Entsprechend nahm er die Verantwortung für die beiden 0:1-Niederlagen auch auf sich. "Ich habe versucht, meinem Team so gut wie möglich zu helfen. Das war nicht genug. Ich bin derjenige, der die Tore schießen und entscheidend sein muss. Wenn es läuft, nehme ich das ganze Licht, wenn es nicht läuft, muss man auch den ganzen Schatten nehmen." Damit habe er kein Problem.

Nach dem Umbruch im vergangenen Sommer wertet Mbappé den Einzug ins Halbfinale als "nicht allzu schlecht", will aber mit einem Saisonfazit noch warten. PSG, das die nächste Meisterschaft bereits eingefahren hat, trifft am 25. Mai schließlich noch im Pokal-Finale auf Olympique Lyon - nun will sich Mbappé eben mit diesem Titel verabschieden. Sein Appell: "Die Saison darf jetzt nicht ins Stocken geraten, denn der französische Pokal ist ein wichtiges Ziel."