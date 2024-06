Mbappés Masken-Suche - "Zu früh" für Prognose für Oranje-Spiel

Die gebrochene Nase von Kylian Mbappé beschäftigt die Franzosen natürlich auch am Tag nach dem EM-Auftakt. Die Verantwortlichen lassen noch offen, ob er am Freitag rechtzeitig für das zweite Vorrundenspiel fit ist. Der kommende Gegner hat da eine Vermutung.

"Irgendwelche Ideen für eine Maske?", fragte Kylian Mbappé um halb zwei Uhr nachts seine Fans beim Kurznachrichtendienst X. Der Franzose konnte da offenbar schon wieder lachen, nachdem er sich zuvor beim EM-Auftakt der französischen Nationalmannschaft die Nase gebrochen hatte.

Im Anschluss an die Partie gegen Österreich feierten Les Bleus zwar einen Dreier (1:0), im Heimatland machten sich aber auch Sorgen um Mbappé breit. Bei einem Luftduell krachte der 25-Jährige mit dem Gesicht in die Schulter von Kevin Danso, stark blutend musste er kurz drauf ausgewechselt werden, in der Nacht folgte eine Behandlung in der Uni-Klinik Düsseldorf. Nun fragt sich ganz Frankreich: Wie geht es denn nun der Nase der Nation?

"Die Nachrichten waren recht beruhigend, es ist keine kurzfristige Operation geplant", erklärte Verbandspräsident Philippe Diallo am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Quartier der Franzosen in Paderborn. Was einen Einsatz im zweiten Gruppenspiel am Freitag gegen die Niederlande angeht (21 Uhr, LIVE! bei kicker), da blieb Diallo vage.

Niederländer sicher: "Werden Mbappé mit einer Maske sehen"

"Es ist noch zu früh, um einen Zeitplan für seine weitere Teilnahme am Turnier zu nennen", sagte der 60-Jährige. Die Teamärzte seien noch dabei, weitere Informationen zu sammeln. Es soll abgewartet werden, "wie sich die Situation entwickelt".

Der kommende Gegner lässt sich von diesen Aussagen nicht beirren, geht offenbar fest von einem Einsatz von Mbappé im Spitzenspiel der Gruppe D aus. "Ich denke, dass Mbappé rechtzeitig fit wird", sagte Oranje-Mittelfeldspieler Tijjani Reijnders am Dienstag. Mbappé sei ein "großartiger Fußballer", sein Team müsse sich gegen ihn etwas einfallen lassen - wenn er spielt. "Wir werden ihn garantiert mit einer Maske sehen", so Reijnders. Noch ist Mbappé auf der Suche nach der richtigen.