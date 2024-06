Mbappé wohl auf der Bank - Frankreich-Maske verboten

Frankreich muss beim zweiten EM-Auftritt offenbar auf Kylian Mbappé in der Startelf verzichten. Das deutete sich schon beim Abschlusstraining an.

Mit dieser Maske trainierte Kylian Mbappé am Donnerstag - dürfte sie im Spiel aber nicht tragen. IMAGO/ANP

Das vermeintliche Topspiel der EM-Gruppe D muss an diesem Freitagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wohl ohne den Topspieler auskommen. Wie mehrere französische Medien, darunter L'Equipe, übereinstimmend berichten, wird Kylian Mbappé beim Aufeinandertreffen mit den Niederlanden in Leipzig lediglich auf der französischen Bank sitzen.

Mbappé, der sich beim 1:0-Auftaktsieg gegen Österreich die Nase gebrochen hatte, war zwar am Donnerstag beim Abschlusstraining dabei, konnte aber nur leichte Übungen absolvieren - das hatte bereits Trainer Didier Deschamps kurz zuvor auf seiner Pressekonferenz angekündigt. "Es entwickelt sich in die richtige Richtung, damit er morgen zur Verfügung stehen kann", so Deschamps, der erst einmal darüber erleichtert ist, dass Mbappé keine längere Pause einlegen muss. "Auf jeden Fall wird er eine Maske tragen, das ist sicher."

Mit der hatte Mbappé beim Abschlusstraining allerdings ein paar Probleme. In den ersten 15 Minuten, in denen Medienvertreter dabei sein konnten, hatte er sie immer wieder zurechtgerückt, auch Betreuer mussten helfen. Der künftige Real-Madrid-Torjäger hatte sich für ein Modell in den französischen Nationalfarben entschieden. Diese dürfte er im Spiel allerdings gar nicht tragen. Laut UEFA-Regularien müssen Teile wie diese einfarbig - und natürlich werbefrei - sein.

Rückt Griezmann vor?

Ohne Mbappé könnte Antoine Griezmann weiter nach vorne rücken, der gegen Österreich "nicht sein bestes Spiel" (Deschamps) machte. Der 33-Jährige erklärte am Donnerstag bereits, dass sich bei einem Ausfall Mbappés "die ganze Mannschaft anpassen" müsse. Das Spiel ändere sich "enorm". Da trifft es sich gut, dass Deschamps gegen die Niederlande einen "ganz anderen Gegner" erwartet als die - auch physisch - unangenehmen Österreicher. Bei einem Sieg wäre Frankreich bereits Gruppensieger.

