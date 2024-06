Mbappé und Kane teilen sich die Torjägerkrone in der Königsklasse

Obwohl Harry Kane und Kylian Mbappé das Endspiel der Champions League nur als Zuschauer verfolgten, gab es anschließend einen kleinen Grund zur Freude. Beide sicherten sich in diesem Wettbewerb erstmals den Titel des Top-Torjägers.

Erzielten in der abgelaufenen Königsklassen-Saison die meisten Tore: Kylian Mbappé und Harry Kane. beide imago

Nach dem Gewinn der Torjägerkanone in der Bundesliga thront Harry Kane auch in der Torjäger-Statistik der Champions League ganz oben. Er teilt sich den ersten Rang mit Kylian Mbappé (beide erzielten drei ihrer acht Tore vom Punkt). Die Titelträger sicherten sich erstmals die individuelle Auszeichnung in der Königsklasse.

Beide standen in allen zwölf Partien ihrer Teams in diesem Wettbewerb auf dem Platz, wobei der Franzose 19 Minuten mehr spielte (1061 zu 1080 Minuten). Während Mbappé sieben seiner Treffer mit seinem rechten Fuß erzielte (einmal mit links), traf Kane fünfmal mit rechts. Dazu nickte er zweimal ein und bugsierte den Ball ein weiteres Mal mit seinem linken Fuß ins Netz.

Kane fehlen noch sechs Tore bis zum 20. Platz in der Rekordtorjäger-Statistik

Mit dem Engländer stellt der FC Bayern zum achten Mal den Torschützenkönig: Zuletzt hatte Robert Lewandowski in der Spielzeit 2019/20 ganz oben gestanden. Durch die starke Torausbeute arbeitete sich Kane, der insgesamt 44-mal in der Königsklasse auflief, auch Richtung Top 20 der Rekordtorjäger der Königsklasse vor. Sechs Tore ist Rang 20, den Edinson Cavani innehat (35 Treffer), nur noch entfernt. Den neunplatzierten Mbappé wird er aber wahrscheinlich nicht mehr einholen: Trotz seines Alters (25) kommt er bereits auf 48 Treffer in diesem Wettbewerb (73 Spiele).

Ganz oben in der "ewigen" Statistik steht Cristiano Ronaldo mit 140 Toren. Der Portugiese hält zeitgleich auch den Rekord für die meisten der Torjägerkronen der Champions League: Satte siebenmal sicherte er sich die Auszeichnung.

Am Titel des Top-Scorers in der abgelaufenen Königsklassen-Spielzeit schrammte Kane hingegen knapp vorbei: Vinicius Junior weist durch seinen späten vorentscheidenden Treffer zum 2:0-Endstand im Finale gegen Dortmund einen Punkt mehr auf (sechs Tore, sieben Assists).