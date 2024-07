Mbappé selbstkritisch: "Meine EM war ein Misserfolg"

Nach dem Aus im EM-Halbfinale fand Kylian Mbappé deutliche Worte für seine Leistung und erklärte den Masken-Verzicht. Seine dennoch hohe Quote hinsichtlich der Torbeteiligungen sprechen nicht gerade für das Offensivspiel der Franzosen.

Nach sechs Halbfinalsiegen bei Großereignissen in Serie muss Frankreich erstmals seit der EM 1996 wieder nach der Runde der letzten vier die Koffer packen. Dass Les Bleus verdientermaßen vorzeitig die Heimreise antreten müssen, bestritt nach dem 1:2 gegen Spanien keiner der Protagonisten. "Sie haben ein besseres Spiel gemacht als wir", bilanzierte beispielsweise Kylian Mbappé.

Er selbst blieb wieder unter seinen Möglichkeiten - und dass, obwohl er erstmals nach seinem Nasenbeinbruch auf die ihn vermeintlich hindernde Maske verzichtet hatte. "Ich hatte die Nase voll von der Maske und habe den Doc gefragt, ob ich das machen kann und er hat mir gesagt, dass ich machen kann, was ich will", begründete Mbappé in der Mixed Zone seine Entscheidung.

Zwar bereitete der Neuzugang Real Madrids das Führungstor von Randal Kolo Muani vor, ansonsten strahlte er mit Ausnahme einer Szene kurz vor dem Ende allerdings kaum Torgefahr aus.

Mbappé an 75 Prozent der Treffer seines Teams beteiligt

Insgesamt steuerte er in seinen fünf EM-Spielen drei Scorerpunkte bei, davon einen verwandelten Elfmeter. Mit der Ausbeute war er allerdings nicht zufrieden. "Im Fußball ist man gut oder nicht gut. Meine EM war ein Misserfolg", so sein Resümee. Erschreckender wird die Aussage hinsichtlich seiner dennoch immensen Beteiligung an den Treffern des Teams: Der Stürmer war bei 75 Prozent der Tore direkt involviert.

Wir haben uns angepasst, um wettbewerbsfähig zu sein. Didier Deschamps

Diese Quote liegt natürlich auch an Frankreichs defensivorientierter Spielweise, die Trainer Didier Deschamps nach dem Ausscheiden verteidigte. "Es ist keine ängstliche oder defensive Mannschaft, sondern eine Mannschaft, die sehr gut verteidigt hat. Wir hatten auch nicht alle offensiven Waffen, wir mussten uns aus verschiedenen Gründen anpassen. Wir haben uns angepasst, um wettbewerbsfähig zu sein", erklärte der 55-Jährige im Interview bei BeIN Sports.

Zum großen Wurf bei seinem dritten kontinentalen Wettbewerb als Trainer reichte es trotz des ergebnisorientierten Fußballs dann aber eben wieder nicht.