Mbappé-Präsentation kurz nach dem EM-Finale

Nach der EM ist schon wieder vor der Vereinssaison. Besonders für Kylian Mbappé, der bei Real Madrid noch groß vorgestellt wird, könnte es hektisch werden.

Sollte Kylian Mbappé erstmals Europameister werden, kommen Mitte Juli ein paar stressige Tage auf den Neuzugang von Real Madrid zu. Wann die Königlichen ihren Königstransfer, ihren ablösefreien "Galactico", in großem Stil präsentieren werden, steht nämlich fest.

Wie die gut informierte Madrider Tageszeitung Marca vermeldet, ist die Präsentation im Estadio Santiago Bernabeu für den 16. Juli geplant, also zwei Tage nach dem EM-Finale. Und zwar unabhängig davon, ob die Franzosen um Kapitän Mbappé es erreichen.

So könnte es sein, dass der 25-Jährige am Sonntag das Endspiel absolviert, am Montag in Paris den Titel feiert, ehe er am Dienstagmorgen nach Madrid weiterreist - und Stunden später die nächste Zeremonie mitmacht. Gewinnt der Weltmeister von 2018 die Europameisterschaft in Deutschland nicht, wird Mbappé schon am Montag, einen Tag vor seiner Präsentation, in der spanischen Hauptstadt ankommen.

Das Prozedere an sich ist übrigens nicht anders angedacht als bei anderen Neuzugängen - mit dem Unterschied, dass der 15-malige Champions-League-Sieger mit einem ausverkauften Bernabeu rechnet. Es könnte ein Auftritt werden wie bei der Vorstellung von Mbappés Idol Cristiano Ronaldo im Sommer 2009 - vor inzwischen 15 Jahren.

Erstes Pflichtspiel wohl in Warschau

Am 16. Juli wird auch Mbappés Trikot in den Verkauf gehen, das nicht nur laut Marca-Informationen die Rückennummer 9 zieren wird - wie in dessen erster Real-Saison auch bei Cristiano Ronaldo. Die 7, die Mbappé in Paris trug, ist durch Vinicius Junior besetzt; die 10, die der Franzose in der Nationalmannschaft hat, gehört Luka Modric. Der Kroate steht unmittelbar vor einer weiteren Vertragsverlängerung um ein Jahr.

Worauf Frankreichs EM-Abschneiden sehr wohl einen Einfluss hat, ist Mbappés Teilnahme an Reals Vorbereitungstour durch die USA von Ende Juli bis Anfang August. Spieler, die das Halbfinale von EM oder Copa America erreichen, werden sie nicht antreten. Mbappés erstes Pflichtspiel für seinen neuen Verein wird in beiden Fällen aller Voraussicht nach der UEFA-Supercup gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo am 14. August in Warschau.