Mbappé mit Mut, Maske und Mentalität

Kylian Mbappé kehrte überraschend früh in die Startelf zurück. Ein Sieg sprang für die Franzosen deshalb zwar nicht heraus, dennoch wusste der Superstar zu überzeugen. Was heißt das fürs Achtelfinale?

Blickt man auf die nackten Zahlen hat Kylian Mbappés Fehlen den Franzosen gar nicht so schlecht getan. 9:2 Chancen hatte der kicker bei der Partie gegen die Niederlande (0:0) notiert, mehr als noch beim 1:0 gegen Österreich. Inwiefern das an Mbappé lag? Spekulation.

Fakt ist aber, dass im zweiten Turnierspiel zwar kein Tor, dafür umso mehr klare Möglichkeiten heraussprangen - die Antoine Griezmann und Co. aber eben nicht nutzten. Nun, in der dritten und letzten Partie, kehrte Mbappé wenn auch überraschend gegen Polen zurück in die Startelf, mit Maske, Mut und Mentalität. Gebracht hat es einiges - aber eben nur, nun ja, zahlenmäßig.

Mbappé rechtfertig seine Nominierung

Denn der französische Superstar hatte sich nach seinem Nasenbeinbruch zumindest so weit erholt, dass er fit für die Startelf war. Zuvor hatte es zahlreiche Varianten gegeben, wie es denn nun mit ihm weitergehen würde, mal stand ein Ausfall für die Gruppenphase, mal ein Pause bis zum Viertelfinale im Raum. Es wurde: die Rückkehr im letzten Gruppenspiel. Und Mbappé rechtfertigte seine Nominierung.

Der 25-Jährige zeigte ebenjene Fertigkeiten, die den Franzosen gegen Österreich teilweise abgegangen waren, die Zielstrebigkeit, die konsequenten Abschlüsse. Fünf davon hatte Mbappé nun gegen Polen, nur einmal traf er, war zuvor ein ums andere Mal an Keeper Lukasz Skorupski gescheitert. Auch sonst war er viel in Bewegung, suchte nicht nur den Weg zum Tor, sondern verteilte auch Bälle.

Seine Verletzung schien ihn bei seinen Aktionen nicht zu stören, dennoch nutzte der Offensivspieler jede Gelegenheit, seine Maske abzunehmen, den Schweiß, der sich darunter gesammelt hatte, abzuwischen, den Schutz abzuschütteln, als wäre es eine lästige Fliege und nicht der Grund, warum er überhaupt auf dem Platz stehen durfte. Kurzum: Es sieht also aus, als könnte Mbappé auch die weiteren Spiele bestreiten - vor allem jenes am Montag gegen den Zweiten der Gruppe E, Stand jetzt Belgien.

Dort braucht es den Superstar erneut als Sturmspitze, Anspielstation, Antreiber. Alle drei Rollen füllte der 25-Jährige beim 1:1 gegen Polen aus. Nominell als zentraler Stürmer aufgestellt, agierte er etwas zurückgezogener als Vertreter Marcus Thuram, lief nicht so früh an, ließ sich zudem immer wieder auf seine Lieblingsposition links außen fallen. Dann rückte wiederum Bradley Barcola ein und gab die Neun.

Dieses Spiel wird ihm helfen, darauf vorbereitet zu sein, was noch kommt. Didier Deschamps

Auf links setzte Mbappé zudem einige Male Theo in Szene, der trotz seiner Schnelligkeit jedoch zu wenig aus seinen Hereingaben machte. So oder so initiierte und bekam der künftige Madrilene sechs Chancen, häufig gemeinsam herausgespielt mit seinem Kollegen von Paris Saint-Germain Barcola. Ein Tor gelang ihm jedoch nur per Elfmeter.

Didier Deschamps attestierte seiner Nummer 10 dennoch ein gutes Spiel "für das, was er durchgemacht hat." Damit spielte Frankreichs Trainer die Verletzungen am Bein und am Rücken sowie den Nasenbruch an. "Er hat einiges hinter sich. Dieses Spiel wird ihm helfen, darauf vorbereitet zu sein, was noch kommt." Also das Achtelfinale.