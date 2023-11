Mbappé kritisiert Milan-Fans wegen Donnarumma - Luis Enrique widerspricht

Mit der Niederlage in Mailand hat Paris Saint-Germain seine Pole Position in der Champions-League-Gruppe F eingebüßt. Der Vorfall rund um Gianluigi Donnarumma spaltete die Lager - Trainer Luis Enrique widersprach Superstar Kylian Mbappé.

Am Dienstagabend zeigte Paris Saint-Germain wieder sein "Auswärtsgesicht". Daraus machte auch Kylian Mbappé erst gar keinen Hehl. "Es war die zweite Niederlage - auswärts", erklärte der Weltmeister von 2018 in der Mixed Zone und fügte an: "Wir sind enttäuscht, aber uns hat vieles gefehlt." Trotz Führung verlor der amtierende französische Meister mit 1:2 bei der AC Mailand.

Nach Ausreden wollte Mbappé, der die Fragen teilweise in fließendem Spanisch beantwortete, erst gar nicht suchen. "Das Problem sind wir, wenn wir nicht gewinnen, sind immer wir das Problem, wir werden es nicht woanders suchen." Nun gehe es darum, "zu Hause gegen Newcastle eine Reaktion zu zeigen".

In Gruppe F ist PSG hinter Borussia Dortmund (ein Punkt mehr) zurückgefallen - und liegt nur noch einen vor Milan. Im Gespräch mit "Canal+" haderte Vitinha: "Das zweite Tor hat alles verändert, aber die Wahrheit ist, dass unsere Spielweise dieselbe bleiben muss - aber das war schwierig." Nach dem Führungstreffer machte Milan die Räume extrem eng, Mbappé & Co. fanden kaum mehr einen Weg durch die engmaschige Defensive der Italiener.

Luis Enrique: "Es sollte ein Fußball-Match sein - und keines im Tennis"

Luis Enrique war nach der Partie hin- und hergerissen. Ihm habe die Anfangsphase - und vor allem wie PSG spielte - durchaus gefallen. "Das einzige Problem war, dass wir dazu beigetragen haben, dass das Spiel völlig verrückt wurde", kritisierte der Pariser Cheftrainer: "Es sollte ein Fußball-Match sein - und keines im Tennis. Letztlich ging es nur noch von einem Ende zum anderen, Angriff folgte auf Angriff. Das hat mir gar nicht gefallen."

Das traf im Falle von Mbappé vor allem auf den Umgang mit Rückkehrer Gianluigi Donnarumma zu. Während des Champions-League-Gruppenspiels ließen die Milan-Fans Falschgeld in Richtung Donnarumma regnen, das sie extra hatten drucken lassen. Darauf zu sehen: das Konterfei des Europameisters von 2021 und die Aufschrift "Dollarumma".

Das ist der Fußball von heute, die Fans machen, worauf sie Lust haben. Kylian Mbappé

"Das ist der Fußball von heute, die Fans machen, worauf sie Lust haben", erklärte Mbappé bei TV-Sender "Sportitalia" und schob nach: "Wir können ihnen nicht vorschreiben, was sie zu tun haben." Die Mannschaft habe versucht, "Gigio so gut wie möglich zu schützen. Heute Abend tut er uns allen leid."

Eine Meinung, die Luis Enrique nicht teilte. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sagte der PSG-Coach über Donnarumma: "Er hat eine Menge Erfahrung und einen starken Charakter." Ein Rüffel für die Fans? Mitnichten. "Fußball ist Leidenschaft, die Fans haben gezeigt, wie ihre Haltung zu diesem Thema ist. Die Stimmung kann nur so sein, wenn es Liebe für einen Spieler gab. Gigio war heute Abend großartig."