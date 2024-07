Mbappé kritisiert französische Journalisten wegen Umgang mit Griezmann

Weil französische Medien Antoine Griezmann kritisieren, kritisierte Kylian Mbappé nun die französischen Medien. Der Kapitän räumte aber ein, dass sein Mannschaftskollege sich in "schwierigen Zeiten" befinde.

Die kicker-Noten sprechen Bände. Vier Spiele bestritt Antoine Griezmann bei dieser EM, viermal bekam er die Note 4. Prädikat: unauffällig.

Auch der 33-Jährige vermochte es bislang nicht, der Equipe Tricolore die dringend benötigten Offensiv-Impulse zu geben. Bislang konnte sich Frankreich aber auf seine Abwehr verlassen - L'Equipe feierte sie schon vor dem erneuten zu-Null-Sieg gegen Belgien als den "blauen Bunker".

Inzwischen muss sich Griezmann deutliche Kritik - gerade von französischen Medien - gefallen lassen. Zum Leidwesen von Kylian Mbappé, der seinen Mannschaftskollegen verteidigt. "Das finde ich ein bisschen unfair. Vor allem die Kritik, die aus dem Land kommt, für dessen Auswahl er alles gegeben hat", sagte der Kapitän vor dem Viertelfinale gegen Portugal.

Es sei schade, dass Griezmann für einen "weniger guten Schuss" kritisiert werde, meinte Mbappé weiter und hielt ein Plädoyer für den Weltmeister von 2018. "Es steht jedem frei, seine eigene Meinung zu äußern, aber es tut mir ein wenig weh", meinte der 25-Jährige. "Er ist einer der größten Spieler des modernen französischen Fußballs." Man müsse ihm helfen, "damit er uns hilft, denn wir brauchen ihn."

In der Tat wäre es zu einfach, allein Griezmann trotz seiner durchwachsenen Statistiken die Schuld für die blasse Offensive zu geben. Schließlich lief es ohne ihn auch nicht besser, was die Partie gegen Polen unter Beweis stellte. Der Atletico-Stürmer wurde beim 1:1 erst in der 61. Minute eingewechselt. Inzwischen kam jede Offensivkraft bei Frankreich zum Einsatz, getroffen hat bei Frankreich nur Mbappé - und das per Elfmeter. Gegen Österreich und Belgien halfen jeweils Eigentore des Gegners mit.

Hinzu kommt, dass Griezmann von Trainer Didier Deschamps in fünf Spielen nie auf der selben Position spielen durfte. Womöglich auch ein Grund, warum er nicht in die Spur findet. "Es ist eine etwas schwierigere Zeit für ihn, das ist die Wahrheit", sagte Mbappé. "Es ist keine Schande, das zu sagen, aber es wäre gut, wenn er das Recht auf Anerkennung aus Frankreich und von Ihnen, den Journalisten, hätte."