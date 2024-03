Mbappé: "Der Tag wird kommen"

Kylian Mbappé bereitet sich mit Frankreich für den anstehenden Test gegen Deutschland am Samstag (21 Uhr) vor. Am Freitag verriet er, was er von der DFB-Elf hält - und hielt sich weiterhin bedeckt im Hinblick auf seine persönliche Zukunft.

Dass Kylian Mbappé Paris St. Germain am Saisonende verlassen wird, ist allseits bekannt - wohin es den französischen Superstar ziehen wird, noch immer nicht, wenngleich die Spatzen seit Wochen von Dächern pfeifen, dass ihn sein Weg nach Madrid zu Real führen wird. Aber: Bestätigt ist noch immer nichts und das bleibt zunächst auch so.

Vor dem Länderspiel gegen Deutschland gab sich Mbappé schmallippig. "Es tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen", antwortete der 25-Jährige bei der Pressekonferenz auf die Frage nach seinem künftigen Arbeitgeber und betonte: "Wenn es etwas zu verkünden gibt, werde ich es verkünden. Der Tag wird kommen." Der Stürmer verriet aber auch, dass das Geheimnis über seinen zukünftigen Arbeitgeber "bis zum Start der EM" gelüftet sein wird.

Der pfeilschnelle Angreifer meinte zudem, dass er sich derzeit mehr Gedanken darüber mache, ob er in seinem nächsten Spiel einen Hattrick erzielen werde, als über seine Zukunft. Ganz aktuell denkt er an das Duell mit der DFB-Elf, die für ihn "eine der besten Mannschaften der Welt ist, auch wenn die jüngeren Ergebnisse nicht die Besten waren. Uns erwartet ein schwerer Test."

Mit PSG will er in der laufenden Saison maximalen Erfolg haben und mit der Nationalmannschaft ebenso - und die hat gleich zwei Highlights in diesem Sommer in petto. Die EM in Deutschland und die Olympischen Sommerspiele in Paris. Mbappé macht keinen Hehl daraus, dass er gerne an beiden Turnieren teilnehmen möchte. "Ich hatte schon immer die Ambition, bei den Olympischen Spielen anzutreten", gab der 25-Jährige zu und betonte mit Blick auf die im Fall der Olympischen Spiele nicht vorhandene Abstellungspflicht für Vereine: "Das ist etwas, das ich nicht allein entscheiden kann. Die Entscheidung darüber liegt bei einer Person, mehr kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob man mich lassen wird."