Mbappé war angeschlagen: Reicht es für Dortmund?

Beim Testspiel am Dienstag gegen Deutschland warteten die französischen Fans vergeblich auf Kylian Mbappé, der Angreifer stand in Dortmund nicht im Kader. Und gegen Dortmund?

Nur Beobachter: Kylian Mbappé am Dienstag in Dortmund. IMAGO/Matthias Koch

Ein paar Mal schwenkte die Kamera am Dienstagabend auf Kylian Mbappé. Von der Bank aus beobachtete der Stürmerstar der Equipe Tricolore die Szenerie und witzelte mit den Teamkollegen. Im Kader stand der 24-Jährige allerdings nicht: Ohne ihren Superstar strahlte Frankreich ungewohnt wenig Torgefahr aus, auch die Hereinnahme der Offensivakteure Ousmane Dembelé und Marcus Thuram brachten nicht den erhofften Schwung beim amtierenden Vize-Weltmeister.

Die Erklärung für Mbappés Absenz gab Deschamps im französischen Fernsehen ab. "Kylian hatte ein Problem mit der Patellasehne, das nicht schlimm ist, aber ihn behindert hat. Ihn zu bringen, hätte die Situation nicht verbessert", sagte der 54-Jährige. Er habe den 24-Jährigen nicht auf die Ersatzbank gesetzt, um ihn später einzuwechseln, erklärte Deschamps weiter. "In so einem Spiel geht man keine Risiken ein."

Offen blieb zunächst, ob Mbappés Beschwerden auch Auswirkungen auf den ersten Champions-League-Spieltag der neuen Saison hat. Dort empfängt Mbappés Klub PSG am kommenden Dienstag Borussia Dortmund, zuvor geht es am Freitagabend in der Ligue 1 gegen OGC Nizza (21 Uhr). Spätestens dann dürften Informationen über die weiteren Auswirkungen der Verletzung bekannt werden.

Deschamps: "Der Anfang war katastrophal"

Deschamps war generell nicht besonders zufrieden mit der Leistung seines Teams. "Der Anfang des Spiels war katastrophal", erklärte der Coach, "besonders, was die Aggressivität betrifft. Danach haben wir uns ein wenig erholt. Man weiß nicht, ob wir gewonnen hätten, wenn Kylian Mbappé und Olivier Giroud dabei gewesen wären. Deutschland war ein guter Gegner." Auch der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani sei laut Deschamps nicht "in Topform" gewesen, schließlich habe er seit 15 Tagen keine Partie mehr bestritten und musste zwischenzeitlich eine Woche mit dem Training aussetzen.

Rekordtorschütze Giroud (54 Tore in 125 Länderspielen) hatte die Partie in Dortmund laut französischem Verband wegen "einer leichten Verstauchung seines linken Knöchels" verpasst. Beim 2:0 gegen Irland am vergangenen Donnerstag waren sowohl Giroud (37) als auch Mbappé noch in der Startelf gestanden.