Mbappé und Messi zaubern im Spitzenspiel: Paris lässt gegen Lens nichts anbrennen

Ligue 1 - Highlights by DAZN 15.04.2023

5:34Im Topspiel gegen Lens machte Paris St. Germain schon in der ersten Halbzeit alles klar. In Überzahl ließen die Hauptstädter um Messi & Co. nichts anbrennen. Der Abstand auf Lens beträgt nun neun Zähler.