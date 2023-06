Mbappé und ein Satz, der PSG Hoffnung macht

Bleibt Kylian Mbappé doch über 2024 hinaus bei Paris St. Germain? Zumindest hat er den PSG-Fans mit einer Aussage wieder ein wenig Hoffnung gemacht.

Unmissverständlicher hätte es Kylian Mbappé nicht sagen können. Vor einigen Tagen erklärte der PSG-Angreifer in der "Gazzetta dello Sport": "Ich habe nicht gesagt, dass ich an Real Madrid verkauft werden will oder dass ich gehen will, sondern nur, dass ich die Option auf ein weiteres Jahr nicht ziehen werde."

In einem Interview betonte Mbappé nun erneut, dass er auch in der kommenden Saison für PSG spielen wolle. Neu war allerdings die Aussage, dass er einen Verbleib in Paris darüber hinaus nicht mehr ausschließt. "In einem Jahr kann viel passieren, besonders bei einem Verein wie PSG", erklärte er bei "Telefoot".

zum Thema Mbappé contra PSG: Ein Treuebekenntnis mit Sprengkraft

"Ein Satz, der Hoffnung macht?", titelte "RMC Sport" prompt auf seiner Homepage. Zumindest klingt die Entscheidung nicht mehr so endgültig wie noch vor einigen Wochen. Mbappé wird die Fußballwelt wohl noch eine Weile zappeln lassen, denn er sagte auch: "Ich werde erst 2024 über meine Zukunft entscheiden."

PSG in der Zwickmühle

Für PSG wird die Situation allerdings dadurch auch zunehmend kniffliger. Einen ablösefreien Wechsel wollen die Pariser dem Vernehmen nach unter allen Umständen vermeiden. Somit müssten sie Mbappé in diesem Sommer verkaufen, um noch eine satte Ablösesumme zu kassieren. Die Rede ist von 150 bis 200 Millionen Euro. Lassen die Franzosen ihn aber ziehen, verlieren sie nach Lionel Messi binnen kürzester Zeit ihr zweites Aushängeschild. Der Argentinier spielt zukünftig bei Inter Miami.

Aktuell befindet sich Mbappé bei der französischen Nationalmannschaft. Beim 3:0 in Faro gegen Gibraltar traf er vom Elfmeterpunkt. Am Montag tritt der Weltmeister von 2018 - ebenfalls in der EM-Qualifikation - gegen Griechenland an.