Mbappé und Bellingham setzen neue Bestmarken

Am 4. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League haben Kylian Mbappé für Paris St. Germain und Jude Bellingham für Borussia Dortmund getroffen - zwei Treffer für die Geschichtsbücher.

Kylian Mbappé schnappte sich nach einem Elfmeterpfiff im Königsklassenduell gegen Benfica Lissabon kurz vor der Pause den Ball, legte sich diesen am Punkt zurecht und verwandelte sicher. Mit dem Führungstreffer beim 1:1 von PSG ist der 23-Jährige zum Rekordtorschützen des französischen Meisters aufgestiegen. Es war das 31. Tor für die Franzosen, er überholte damit im Klub-Ranking Edinson Cavani (30 Tore).

In der Königsklasse war es für Mbappé der insgesamt 37. Treffer, in der "ewigen" Torschützenliste liegt er damit noch weit hinter dem Führenden Cristiano Ronaldo (140 Tore) sowie den Teamkollegen Lionel Messi (127 Tore), der gegen Lissabon aufgrund von Wadenproblemen nicht auflaufen konnte, und Neymar (42 Tore), der gegen Benfica leer ausging.

Bellingham überbietet Rooney

Auch Dortmunds Jude Bellingham schaffte mit seinem Treffer zum 1:1 gegen den FC Sevilla Außergewöhnliches. Der BVB-Offensivmann überbot eine alte englische Bestmarke von Wayne Rooney. Der 19-Jährige hat in allen bisherigen vier Champions-League-Spielen getroffen, vier Tore auf dem Konto und nun so viele Königsklassen-Tore wie noch kein englischer Teenager vor ihm in einer Saison. Ex-Nationalspieler Rooney brachte es als Teenager in der Saison 2004/05 auf drei Tore.