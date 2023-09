Mbappé stark, Moffi stärker: Nizza düpiert PSG

Ligue 1 - Highlights by DAZN 16.09.2023

7:28Paris Saint-Germain hat beim Debüt von Randal Kolo Muani eine 2:3-Niederlage gegen OGC Nizza einstecken müssen. Kylian Mbappé knipste wie so oft, beim Außenseiter trumpfte allerdings ein Stürmer gleich mit drei Scorerpunkten ganz groß auf - und spuckte den Hauptstädtern so gewaltig in die Suppe.