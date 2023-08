Mbappé schließt Sommerwechsel offenbar kategorisch aus

Der Streit zwischen Paris St. Germain und Kylian Mbappé steht vor der Eskalation. Angeblich hat der Torjäger dem Klub mitgeteilt, dass er in diesem Sommer nicht wechseln werde.

Die Fußballwelt spekuliert darüber, wo Kylian Mbappé in der neuen Saison spielen wird. Für ihn selbst ist die Sache aber wohl eindeutig: bei Paris St. Germain. Wie "Le Parisien" am Donnerstag berichtet, hat der 24 Jahre alte Angreifer PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi in einem Vier-Augen-Gespräch am Dienstag mitgeteilt, dass er unter allen Umständen bleiben und damit seinen am 30. Juni 2024 auslaufenden Vertrag erfüllen werde.

Es wäre genau das Szenario, das Al-Khelaifi seit Wochen mit aller Macht zu verhindern versucht. Doch offenbar hat weder seine Deadline zum 31. Juli noch die Drohung, Mbappé im Falle eines Verbleibs ohne Vertragsverlängerung auf die Tribüne zu verbannen, die erhoffte Wirkung gezeigt. Um in einem Jahr ablösefrei zu gehen - wahrscheinlich zu Real Madrid -, nimmt der WM-Torschützenkönig allem Anschein nach auch dieses Risiko in Kauf.

Nachdem er bereits nicht an der Vorbereitungstour nach Japan hatte teilnehmen dürfen, ist er auch seitdem außen vor geblieben und weiterhin Teil der "Trainingsgruppe 2", der unter anderem auch die aussortierten Julian Draxler oder Georginio Wijnaldum angehören. Wenn PSG am Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den FC Lorient in die neue Ligue-1-Saison startet, dürfte Mbappé kaum Teil des Kaders sein. Dem neuen Trainer Luis Enrique, der zur ganzen Causa bislang schweigt, droht ein von vielen Nebengeräuschen begleiteter Einstand.

Real hat nun andere Sorgen

Dass PSG, das neben der Meisterschaft wie jedes Jahr den immer noch nicht gewonnenen Champions-League-Titel anpeilt, seinen besten Spieler tatsächlich ein Jahr lang isoliert, erscheint aktuell schwer vorstellbar - ebenso, dass Mbappé akzeptiert, über Monate bestenfalls in der Nationalmannschaft Spielpraxis zu erhalten. Es brodelt also weiter.

In Spanien wird am Mittwoch berichtet, dass Real ohnehin vorerst Abstand von einer sofortigen Verpflichtung Mbappés genommen habe. Demnach gilt die volle Konzentration der Suche nach einem neuen Torhüter, nachdem sich Thibaut Courtois das Kreuzband gerissen hat und monatelang ausfallen wird. Die Königlichen sind ebenfalls am Samstagabend (21.30 Uhr bei Athletic Bilbao) erstmals gefordert.