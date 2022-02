Mbappés spezielles Duell mit Real - Benzema und Neymar wohl fit

Steht Kylian Mbappé vor einem entscheidenden Duell mit seinem potenziellen neuen Arbeitgeber wie einst Neymar 2017 und Lionel Messi 2021 vor ihren Wechseln zu PSG? Bei Real meldet sich Karim Benzema zum Duell mit seinem Nationalmannschaftskollegen fit.

Seit über drei Wochen ist Benzema wegen einer Oberschenkelverletzung nicht mehr für Real Madrid aufgelaufen. In den drei Spielen ohne ihn erzielten die Königlichen nur ein einziges Tor. Die Abhängigkeit vom Franzosen wurde einmal mehr deutlich. In La Liga traf der Franzose 17-mal in 21 Spielen, in der Champions League fünfmal in fünf Einsätzen. Sein in dieser Saison kongenialer Partner Vinicius Junior blieb in seinen letzten fünf Spielen komplett ohne Tor und könnte den Ausfall von Benzema auch nicht kompensieren.

In Paris ist Der Franzose nun mit Real am Montag gelandet, am Abend nahm er vor dem Abschlusstraining im Stadion an der Pressekonferenz teil. Ein Indiz für seine Rückkehr in die Startelf? "Er hat gestern individuell trainiert und Sprints ohne Probleme gemacht", erklärte sein Trainer Carlo Ancelotti. "Wenn Karim fit ist, spielt er natürlich."

Der Stürmer selbst fühle sich nach "vielen Stunden Arbeit viel besser". Nach dem Training am Montagabend wolle er sehen, ob er morgen spielen könne. "Ich werde für meine Mannschaft immer etwas erzwingen, andernfalls wäre ich in Madrid geblieben", fügte der Franzose an, wolle sich aber auch nicht noch schlimmer verletzen.

Benzema über Mbappé: "Und wie man weiß..."

Egal ob vorerst auf der Bank oder direkt in der Startelf: Benzema freut sich im Parc des Princes auf das Duell mit Kumpel und Nationalmannschaftskollege Kylian Mbappé, dessen möglicher Wechsel zu Real im Sommer immer konkreter zu werden scheint. "Wieder auf Kylian zu treffen, ist etwas besonderes", erklärte Benzema und schob lachend nach: "Und wie man weiß, könnte er eines Tages nach Madrid kommen - man weiß es nicht."

Mbappé selbst sagte "Amazon Prime" Anfang Februar, dass er seine Entscheidung noch nicht getroffen hätte, fügte aber hinzu: "Gegen Real Madrid zu spielen, ändert vieles." Die Reaktion von PSG-Coach Mauricio Pochettino beim spanischen Radiosender "Cadena Ser" folgte prompt: "Ich denke nicht, dass seine so wichtige Entscheidung, bei PSG zu bleiben, von diesen Spielen gegen Real Madrid abhängt." Mbappé sei ein intelligenter und reifer Spieler, der immer wisse, was er für seine Karriere und Zukunft wolle.

Prominente Beispiele für Wechsel zum Gegner eines Champions-League-Achtelfinals findet Mbappé in der eigenen Umkleide: Neymar kam im Sommer nach der Remontada mit Barcelona über PSG 2016/17, Messi nach dem Ausscheiden mit Barcelona gegen PSG 2020/21.

Neymar dabei, Sergio Ramos nicht

Die Schlagzeilen vor dem CL-Kracher werden aber nicht nur von den beiden Franzosen geprägt. Sergio Ramos beispielsweise wird beim Wiedersehen mit dem Verein, bei dem er zu einer Legende wurde, wie erwartet fehlen. Dafür scheint Neymar nach zweieinhalb Monaten und einer Knöchelverletzung wieder zur Verfügung zu stehen.

"Ihm geht es gut, er ist selbstbewusst. Auch, wenn er keine Spiele in den Beinen hat. Wenn wir ihn morgen sehen, wird er bei 100 Prozent sein", verriet Neymars brasilianischer Landsmann Marquinhos am Montag.

Ist PSG weiter als vor vier Jahren?

PSG gegen Real bereits im Achtelfinale der Königsklasse? Das gab es vor vier Jahren bereits einmal. Damals setzte sich Real mit 3:1 und 2:1 durch - auch damals im Duell zwischen Benzema (im Schatten Ronaldos) und Mbappé.