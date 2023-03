Mbappés alarmierendes Fazit: "Das ist die Wahrheit"

Kylian Mbappé erklärt Paris St. Germains Champions-League-Aus trocken-ehrlich - und blickt neidisch auf den FC Bayern. Sein Trainer hadert mit den Umständen.

Vor dem Spiel hatte Kylian Mbappé Paris St. Germain noch großzügig und vielleicht bewusst realitätsfern zum Favoriten erklärt, danach klang er dann ganz anders. Sein Fazit nach der 0:2-Niederlage beim FC Bayern und dem abermaligen Champions-League-Aus fiel geradezu alarmierend aus.

"Wir wollten unser Maximum geben, und unser Maximum ist eben das", sagte der PSG-Torjäger trocken-ehrlich. "Das ist eben so, das ist die Wahrheit." Und zwar eine ziemlich schmerzhafte, bedenkt man, wie wenige Chancen sich Mbappé und seine Kollegen in München herausspielten, wie souverän der FC Bayern ins Viertelfinale einzog, wie zahnlos sich PSG über 180 torlose Minuten dieses Duells präsentierte.

Mbappé: "Die Bayern-Mannschaft ist darauf ausgelegt, die Champions League zu gewinnen"

"Die Bayern", blickte Mbappé ein wenig neidisch auf den Kontrahenten, "haben eine großartige Mannschaft, die darauf ausgelegt ist, die Champions League zu gewinnen." PSG, sollte das im Umkehrschluss wohl heißen, nicht. "Wir werden uns selbst infrage stellen."

Sein Trainer Christophe Galtier versuchte, mildernde Umstände geltend zu machen, die es durchaus gab: Kapitän Marquinhos musste in der - deutlich ansprechenderen - ersten Hälfte verletzungsbedingt raus, sein Vertreter Nordi Mukiele bereits in der Halbzeitpause, sodass der erst 17-jährige El Chadaille Bitshiabu sein Champions-League-Debüt geben musste.

Nicht nur Verratti patzte vor dem 0:1

Dieser spielte dann in der 61. Minute einen fatalen Pass auf Marco Verratti, der den Ball dann - noch fataler - unter Druck verlor und damit das vorentscheidende 1:0 der Bayern ermöglichte. Galtier nannte die Schlüsselszene einen "Fehler der Jugend und der Spielanalyse" und räumte ein: "Wir haben es nicht geschafft, uns aus dem Pressing zu befreien. Von da an wussten wir, dass es schwierig wird." Zumal Rechtsverteidiger Achraf Hakimi nach seiner jüngsten Verletzung gehemmt und Linksverteidiger Nuno Mendes im zweiten Durchgang ausgepumpt wirkte.

Für Galtier passte die Niederlage ob der Personalprobleme, zu denen im Vorfeld Neymar und mit Presnel Kimpembe ein weiterer Innenverteidiger gekommen waren (beide Saisonaus), zur "Geschichte dieser sehr speziellen Saison", die vor dem Hintergrund der Winter-WM mit "hohen Anforderungen" verbunden sei. Schon im Hinspiel, als Mbappé nur als Joker zur Verfügung stand, sei der Kader - dem es in dieser Saison ohnehin an Breite zu fehlen scheint - stark geschwächt gewesen. "Ich bereue vor allem, dass wir nicht in voller Stärke geschlagen wurden."

Gleichzeitig räumte Galtier ein, das Taktikduell mit Julian Nagelsmann verloren zu haben. "Ja, das kann man so sehen." Nun will sich der Trainer wie Mbappé ("Für mich ist die Liga jetzt das Wichtigste") auf die PSG-Titelverteidigung in der Ligue 1 konzentrieren, wohlwissend, dass seine Bosse die eh voraussetzen und das eigentliche Saisonziel einmal mehr früh dahin ist. "Ich überlasse den Leuten zu beurteilen, ob es eine schlechte Saison ist, wenn wir 'nur' Meister werden", so Galtier. Das Urteil dürfte er insgeheim aber bereits kennen.