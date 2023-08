Mbappé-Klausel verstrichen - Klopp lacht über Liverpool-Gerüchte

Die abgelaufenen Deadlines Montagnacht haben PSG weder bei Kylian Mbappé noch bei Ousmane Dembelé einen Durchbruch gebracht. Nur Jürgen Klopp brachte ein wenig Klarheit.

An diesem Dienstag (12 Uhr MESZ, LIVE! bei kicker) trifft Paris St. Germain in Tokio auf Inter Mailand und will den erst zweiten Sieg im vierten Vorbereitungsspiel feiern. Der beste Spieler des französischen Meisters ist nicht dabei, weil er von der Asien-Tour ausgeschlossen wurde. Trotzdem bestimmt Kylian Mbappé weiterhin die Schlagzeilen.

Seit 0 Uhr ist der 24-jährige Angreifer offiziell nur noch ein Jahr bei PSG gebunden. Die Klausel, mit der er seinen 2024 auslaufenden Vertrag um ein Jahr hätte verlängern können, ließ er wie schriftlich angekündigt und allseits erwartet verstreichen. Damit steht er offiziell zum Verkauf. Auch wenn zuletzt offenbar noch einmal zarte Versuche unternommen wurden, Mbappé unabhängig von der Klausel zu einer Verlängerung zu bewegen: Die Pariser Verantwortlichen werden nun alles daransetzen, ihr langjähriges Aushängeschild noch in diesem Sommer zu Geld zu machen.

Vermutet wird, dass Mbappé sich mit Real Madrid bereits auf einen ablösefreien Wechsel 2024 geeinigt hat - ein Szenario, das für PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi nicht infrage kommt, obwohl Mbappé rein vertraglich natürlich nicht daran gehindert werden kann. Womöglich spekuliert Real auch darauf, dass das Preisschild für Mbappé bis zum Ende des Transferfensters am 1. September immer kleiner wird, weil der Druck für PSG wächst. Dann könnte sich der WM-Torschützenkönig doch noch in diesem Sommer den Königlichen anschließen und wäre das Risiko los, ein Jahr auf der PSG-Bank zu sitzen und sein Image in Frankreich zu ramponieren.

Klopp: "Wir lachen darüber"

Ein von zahlreichen, gerade englischen Medien transportiertes Gerücht hat sich dagegen erledigt: Ein Leihgeschäft zum FC Liverpool, um das Jahr zu überbrücken, wird es nicht geben. "Wir lachen darüber", sagte Trainer Jürgen Klopp bei "Sky". "Ich kann sagen, dass ich finde, dass er ein richtig guter Spieler ist. Aber die finanziellen Rahmenbedingungen passen jetzt so was von gar nicht zu uns."

Er wolle zwar die Geschichte "ungern zunichtemachen", so Klopp weiter. "Aber soweit ich weiß, ist da nichts dran. Aber es kann ja sein, dass da jemand anderes aus dem Verein etwas vorbereitet und mich überraschen will. Das ist aber bisher in den acht Jahren, in denen ich hier bin, noch nicht passiert. Das wäre das erste Mal."

Dembelé scheint sich diesmal korrekter zu verhalten als in Dortmund

Unabhängig von der Causa Mbappé arbeitet PSG an der Verpflichtung von Ousmane Dembelé, der den FC Barcelona nach sechs Jahren Richtung französischer Heimat verlassen will. Wie am Montag bereits durchsickerte, bat der Ex-Dortmunder Barça darum, mit PSG verhandeln zu dürfen, verzichtete allerdings darauf, bis Mitternacht von seiner 50-Millionen-Euro-Klausel Gebrauch zu machen. Laut "L'Equipe" und anderen Medien will Dembelé, dass beide Klubs eine gute Lösung für alle Seiten finden - angeblich auch, weil ihm die Hälfte der Ausstiegsklausel persönlich zugestanden hätte, Barça ihn also weit unter Wert hätte abgeben müssen.

Ob es zu einer Einigung zwischen den Klubs kommt, dürfte sich in den kommenden Tagen entscheiden, die Chancen stehen nicht schlecht. Dembelé jedenfalls scheint sich bei seinem Wechselwunsch um einiges korrekter zu verhalten als bei seinem Streik-Abschied aus Dortmund 2017.