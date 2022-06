"Mbappé hat es verstanden": Tchouameni in Madrid vorgestellt

Kylian Mbappé, der Real Madrid einen Korb gab, hätte Aurelien Tchouameni gerne bei PSG gesehen, wie der 22-Jährige verriet - als ihn die Königlichen am Dienstag vorstellten.

Kylian Mbappés Handgeld, das Real nun ja nicht mehr zahlen muss, fließt womöglich in seine bis zu 100 Millionen Euro teure Ablöse: Aurelien Tchouameni, die königliche Zukunft im zentralen Mittelfeld, wurde am Dienstag in Madrid vorgestellt.

Der Wechsel zum Champions-League-Sieger sei ein Traum für ihn, erklärte der 22-Jährige bei seiner Präsentation: "Ich bin sehr glücklich." Eine durchaus glaubwürdige Aussage, bestätigte Tchouameni doch auch das Interesse Paris Saint-Germains, dem ausgerechnet Mbappé Nachdruck verliehen hat: "Er wollte wissen, ob ich nicht zu PSG kommen möchte. Doch meine erste Wahl war Real, und er hat es verstanden."

"Ich möchte in der Geschichte des Fußballs meine Spuren hinterlassen - und der beste Klub dafür ist Real Madrid. Als ich von ihrem Interesse gehört habe, habe ich keine Sekunde gezweifelt", sagte Tchouameni, der in der spanischen Hauptstadt als Ballgewinner vor der Abwehr eines Tages auf den fünfmaligen CL-Sieger Casemiro folgen könnte.

Da der Brasilianer wie seine Nebenleute Toni Kroos und Luka Modric aber noch einen ziemlich guten Eindruck macht, könnte sich Reals Königstransfer in diesem Sommer erst einmal hinten anstellen müssen. "Es ist logisch, dass hier auf jeder Position die besten Spieler sind", weiß Tchouameni, "ich werde mich im Training beweisen müssen - und habe Lust darauf."

Sechser oder Achter?

Ob er in der Zukunft wirklich der neue Casemiro werde, "weiß ich nicht. In Real Madrids 4-3-3 ist meine Position vielleicht die Sechs, ich kann aber auch die Acht spielen - wie in der Nationalmannschaft", so Tchouameni, der "von klein auf als einer von zwei Sechsern gespielt" habe. Das wird sich in Madrid definitiv ändern.

Über seine Qualitäten sagt der 1,85-Meter-Mann: "Ich kann Bälle erobern, aber auch Spielintelligenz einbringen und der Mannschaft im Passspiel helfen." Das hört sich ein bisschen mehr nach Sechser an.