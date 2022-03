Mbappé fordert nach vierter Auswärtspleite in Folge "Minimum an Selbstachtung"

Das 0:3 in Monaco inklusive unmotiviertem Auftritt war PSGs vierte Auswärtsniederlage in Folge. Nach dem Spiel fand auch Kapitän Marquinhos deutliche Worte ("schlechtestes Spiel der Saison") und Trainer Pochettino sprach von einer "Schande".

Schon vor der Rückspiel-Niederlage bei Real Madrid (9. März) hatte sich angedeutet, dass die Pariser aktuell in anderen Stadien enorm schwach auftreten: Am 19. Februar kassierten sie in Nantes, aktuell im Tabellen-Mittelfeld der Ligue 1, drei Tore in der ersten Halbzeit und verloren inklusive eines vergebenen Neymar-Elfmeters mit 1:3. Fortgesetzt wurde dieser Trend in Nizza (0:1), bei einem der Teams, das nun auf weitere PSG-Patzer in der Ligue 1 lauert - um vielleicht doch noch in einem potenziellen Endspurt um den französischen Titel zu lauern.

Wenn wir weiterhin so auftreten, ist es klar, dass der Titel in Gefahr ist. Marquinhos nach der vierten Auswärtsniederlage in Serie

Denn auch in Monaco verlor Paris am Wochenende 0:3. Es war Auswärtsniederlage Nummer 4 in Serie. Es war zudem der wohl bisher schwächste und unmotivierteste Auftritt PSGs in dieser Saison. Sogar Kapitän Marquinhos sagte danach zu L'Equipe: "Wenn wir weiterhin so auftreten, ist klar, dass der Titel in Gefahr ist." Der Brasilianer kürte den Pariser Auftritt im Fürstentum zudem zu "unserem schlechtesten Spiel des Jahres" und sagte, dass PSG jetzt nicht alles einfach wegwerfen könne.

Bei dieser alamierenden Aussage scheint Marquinhos fast zu vergessen, dass sein Team zumindest in der Ligue 1 die Tabelle weiterhin mit zwölf Punkten anführt, auch nach Marseilles enorm bedeutungsvollem 2:1-Heimsieg gegen Nizza, nun Zweiter bzw. Vierter. OM tritt zwar selbst noch im Prinzenpark an (17. April), aber aktuell scheint eher ein anderer Mit-Wettbewerber in Frage zu kommen, sollte es bei neun verbleibenden Spielen und einer stark sinkendenden Form PSGs doch noch einmal zumindest ein bisschen spannend werden: Stade Rennes. Die Bretonen gewannen all ihre fünf vergangenen Spiele in der Ligue 1, bei einem Torverhältnis von 20:6 (!) und befinden sie 13 Zähler hinter PSG.

0 Punkte und 2:10 Tore in vier Spielen - PSGs Auswärtsbilanz zuletzt

Auch Kylian Mbappé fand bei "Amazon Prime" bezüglich der Motivation für die restliche Ligasaison drastische Worte, nach dem frühen und in letztlich nur einer Halbzeit verspielten Chance auf den schon seit vielen Spielzeiten ersehnten ersten Titel in der Champions League: "Wir müssen uns respektieren, die Anhänger respektieren, unsere Familien und die uns Nahestehenden respektieren. Wir müssen uns respektieren, wenn wir ein Minimum an Selbstachtung haben. Das war ein Spiel, in dem das fehlte (...)."

Ja, das ist inakzeptabel. Wir können das Spiel nicht in so einer Art und Weise beginnen. Das ist eine Schande. PSG-Trainer Mauricio Pochettino

Der bei der Niederlage in Monaco wohl noch beste Pariser wies außerdem darauf hin, dass sich die Leute aus seiner Sicht immer an die Champions League erinnern würden und es fast keine Rolle spiele, mit 8 oder 9 zu 0 zu gewinnen, in der Liga. Doch in der gesamten Ligue-1-Saison bringt es PSG in 15 Spielen in anderen Stadien auf nur 25 Punkte. Nicht einmal die Hälfte aller Spiele (sieben) konnten sie gewinnen. In der Champions League gab es sogar in allen vier Spielen in der Fremde keinen Sieg, in der Gruppenphase in Brügge (1:1), Leipzig (2:2) und in Manchester (1:2), vor dem Auftritt im Madrider Bernabeu (1:3).

Auch wenn der eigene Trainer solche Worte wie folgt verwendet und nicht den sonst so oft üblichen PR-Sprech von sich gibt, weiß man, dass die Lage in Paris aktuell mehr als angespannt ist, sondern vielleicht bereits übergekocht: "Ja, das ist inakzeptabel. Wir können das Spiel nicht in so einer Art und Weise beginnen. Das ist eine Schande, weil wir Wettkämpfer sind. Wir müssen nach vorne schauen und endlich den Frust aus der Champions League hinter uns lassen, indem wir daran denken, das Beste für uns selbst und den Verein, die Institution zu geben", sagte Mauricio Pochettino auf der Pressekonferenz nach dem Monaco-Spiel.

Das Beste für die Akteure selbst, den Verein und die Institution - es wird bereits darüber gemunkelt, ob der Trainer und wie viele der Spieler ab Anfang Juli noch im Pariser Dress sehen sein werden. "Le Parisien" berichtet beispielsweise schon seit einigen Wochen, dass sich die Wege Pochettinos und PSGs im Sommer trennen sollen, neben Mbappés Verbleib schien zuletzt auch der von Lionel Messi fraglich.