Mbappé fliegt doch mit nach Madrid - Kroos könnte fit werden

Im Hinspiel hat Real Madrid Kylian Mbappé nicht in den Griff bekommen. Obwohl es zwischenzeitlich anders aussah, werden die Blancos wohl eine zweite Chance kriegen.

Sollten die Königlichen wirklich noch nicht vollständig überzeugt gewesen sein, dürfte Kylian Mbappé das im Achtelfinal-Hinspiel dieser Champions-League-Saison endgültig geändert haben: Der Ausnahmespieler besiegte seinen womöglich kommenden Arbeitgeber im Prinzenpark schier im Alleingang.

Einem schnelleren Wiedersehen, als dem CL-Rekordsieger vielleicht lieb ist, könnte Real Madrid entgehen. Nach einer Trainingsverletzung schrieben mehrere Medien zuletzt, dass Mbappés Rückspiel-Einsatz akut gefährdet sei. Nun findet sich der 23-Jährige jedoch in Paris' Spieltagskader wieder und fliegt mit nach Madrid. Inwieweit das nur Scharade sein könnte, bleibt abzuwarten.

Kroos im Mannschaftstraining

Während Mbappé im Bernabeu also doch schon am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder auf dem Platz stehen könnte, gilt das auf der Gegenseite womöglich für Toni Kroos. Auch Reals Stratege - Casemiro und Linksverteidiger Ferland Mendy fehlen gesperrt - war verletzungsbedingt als Ausfall gehandelt worden, er nahm am Dienstagvormittag allerdings wieder am Madrider Mannschaftstraining teil.