Mbappé fehlt gegen Lille

Kylian Mbappé wird Paris St. Germain in der Liga im Duell mit Meister OSC Lille fehlen. Wohl aber nicht in der Königsklasse in Leipzig.

Am Freitagabend (21 Uhr) eröffnet der souveräne Spitzenreiter PSG den 12. Spieltag in der Ligue 1 gegen den amtierenden Titelträger Lille - ohne Mbappé. Der hat sich am Donnerstag aufgrund einer HNO-Infektion für das Duell mit OSC abgemeldet, wie der Verein mitteilte.

Damit fehlt dem Starensemble von Paris der bislang torgefährlichste Akteur, denn Mbappé hat bislang fünf Tore in elf Partien erzielt. Neymar hat erst einen Treffer, Lionel Messi wartet in der Liga noch auf sein erstes Tor für seinen neuen Klub.

Zuletzt musste sich Paris gegen Olympique Marseille mit einem 0:0 begnügen, hat aber immer noch sieben Punkte Vorsprung auf den schärfsten Verfolger RC Lens.

Für PSG geht es nach der Partie gegen Lille am kommenden Mittwoch in der Champions League in Leipzig weiter, dort steht Mbappé wohl wieder zur Verfügung. Der Stürmer soll nach Vereinsangaben das Training "Anfang nächster Woche" vor dem Spiel in der Königsklasse wieder aufnehmen.