Mbappé: "Es ist nicht hilfreich, bei PSG zu spielen"

Kylian Mbappé hat in einem Interview die Klubführung bei Paris St. Germain kritisiert. Seine Zukunft bleibt offen. Doch Real Madrid wartet offenbar noch ab.

In fünf Wochen starten Ligue 1 und La Liga in ihre neue Saison, und weiterhin ist nicht klar, in welcher von beiden Ligen Kylian Mbappé dann spielen wird. Zwar hat sich der WM-Torschützenkönig zu einem Verbleib bei Paris St. Germain bekannt; doch weil dieses Bekenntnis nur noch für die kommende Saison gilt und der französische Meister einen ablösefreien Abschied 2024 unter allen Umständen vermeiden will, steht ein Wechsel zu Real Madrid weiterhin im Raum.

Während in Frankreich von einem PSG-Ultimatum bis 31. Juli die Rede ist, bis zu dem Mbappé demnach über seine Zukunft entschieden haben muss, heißt es in der "Marca", dass Real eine Kontaktaufnahme mit dem 24-jährigen Stürmer und dessen Klub dementiert habe und lieber die weitere Entwicklung abwarte, die den Königlichen in die Karten spielen könnte.

"Eine Karriere ist egoistisch"

In einem Interview mit "France Football" ließ sich Mbappé am Samstag zwar nichts Konkretes zu seinen Planungen entlocken, sprach aber Sätze, die nicht jedem PSG-Fan gefallen dürften. Auf die Frage, warum oder für wen er seit jeher Titeln und Rekorden nachjage, antwortet er: "In erster Linie für mich. Die Leute mögen es nicht, wenn man das sagt, aber eine Karriere ist egoistisch, es ist deine Karriere, es ist das, was du hinterlässt."

zum Thema Der kicker-Transferticker

In Frankreich seien seine vielen Tore längst "normal für die Leute", sagt Mbappé, der in der abgelaufenen Saison zum fünften Mal in Serie Ligue-1-Torschützenkönig wurde. Diese "Banalisierung seiner Leistungen" verüble er zwar keinem, schließlich sei es ihm früher bei Lionel Messi und Cristiano Ronaldo genauso gegangen. Dennoch denke er bezogen auf sein Image in Frankreich, "dass es nicht sehr hilfreich ist, bei PSG zu spielen, weil es ein polarisierender Verein ist. Das zieht böse Zungen an, aber das stört mich nicht."

"Ich bin fest davon überzeugt, dass ich geboren wurde, um zu gewinnen"

Dass manche Leute ihn für arrogant halten, sei eine Art Missverständnis: Er hasse es einfach nur zu verlieren. "Ich bin fest davon überzeugt, dass ich geboren wurde, um zu gewinnen, und das möchte ich allen zeigen", betont er. "Egal, welches Trikot ich trage, egal, wo ich spiele, egal, in welchem Jahr ich spiele, ich werde nie genug davon haben, zu gewinnen." Und mit diesem Erfolgshunger werde er auch die neue Saison angehen.

Bleibt nur die Frage, wo. Aus seinem Traum von einem Champions-League-Titel macht Mbappé kein Geheimnis, nachdem PSG 2022/23 im Achtelfinale gegen den FC Bayern einmal mehr früh ausgeschieden war. "Wir haben getan, was wir konnten, Punkt", nimmt er sich und seine Kollegen in Schutz und kritisiert stattdessen die Klubführung: "Man muss mit den Leuten sprechen, die das Team zusammenstellen, die die Mannschaft organisieren, die diesen Verein aufbauen." Manchmal stoße man im Fußball einfach an Grenzen. Deshalb sei die Frage, was PSG fehle, um den Henkelpott zu holen, keine für ihn, "sondern eher eine für oben".