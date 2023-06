Mbappé erklärt Schreiben: PSG wusste seit einem Jahr Bescheid

In einem öffentlichen Statement verteidigt Kylian Mbappé den Hintergrund seines brisanten Schreibens an Paris St. Germain. Doch was bedeutet das für seine Zukunft?

Die Zukunft von Kylian Mbappé ist offener denn je. Am Montagabend war durchgesickert, dass sein Management Paris St. Germain in einem Schreiben darüber informiert hat, die einseitige Option, seinen 2024 auslaufenden Vertrag um ein Jahr zu verlängern, nicht ziehen wird. Weil PSG Mbappé keinesfalls ablösefrei abgeben will, wird seitdem wild über einen Wechsel noch in diesem Sommer diskutiert.

In französischen Medien heißt es, PSG habe Mbappés Vorgehen gar nicht gut aufgenommen. Doch nun behauptet dieser, dass der Klub seit einem Jahr von seinen Plänen gewusst habe. In einem Statement, das sein Management der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag zukommen ließ, heißt es, PSG sei bereits am 15. Juli 2022 und damit rund zwei Monate nach der Vertragsverlängerung über die Entscheidung informiert worden, die Option nicht zu nutzen.

Mbappé "hat nicht um seinen Abschied in diesem Sommer gebeten"

Das am Montag verschickte Schreiben "hatte nur das Ziel, zu bestätigen, was bereits zuvor mündlich klargestellt worden war", heißt es weiter. "Kylian Mbappé und sein Umfeld bestätigen, dass sie im Laufe des Jahres nie wieder mit dem Verein über diesen Punkt gesprochen haben, außer vor zwei Wochen, als sie den Versand des Schreibens ankündigten."

Auch eine mögliche Verlängerung sei nie Thema gewesen. "Nachdem Kylian Mbappé in den letzten Wochen bereits öffentlich bekräftigt hatte, dass er in der nächsten Saison Pariser sein wird, hat er nicht um seinen Abschied in diesem Sommer gebeten, sondern dem Verein lediglich die Nichtaktivierung seines zusätzlichen Jahres bestätigt", teilt sein Management mit. Man bedauere, dass das Schreiben an die Medien gelangt sei - "mit dem einzigen Ziel, seinem Image und dem reibungslosen Ablauf der Gespräche mit dem Verein zu schaden".

Will Mbappé schon jetzt zu Real?

Dass sich PSG einen ablösefreien Verlust 2024 kaum leisten will, dürfte aber auch Mbappé klar sein. Längst haben die Spekulationen über einen Transfer zu Real Madrid an Fahrt aufgenommen, auch wenn der 24-jährige Angreifer und abermalige Ligue-1-Torschützenkönig den Königlichen im Vorjahr überraschend noch abgesagt hatte. "Le Parisien" berichtet am Dienstag, dass Mbappé schon in diesem Sommer nach Madrid wechseln wolle. Spaniens Vizemeister sucht nach einem Nachfolger für Karim Benzema - und ist laut ESPN bereit, ein Angebot für Mbappé abzugeben. PSG stellt sich demnach eine Ablöse im Bereich 150 Millionen Euro vor.