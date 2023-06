Mbappé contra PSG: Ein Treuebekenntnis mit Sprengkraft

Kylian Mbappé hat erneut angekündigt, die kommende Saison bei Paris St. Germain zu verbringen. Sollte er das ernst meinen, könnte es ungemütlich werden.

Schon zweimal war Kylian Mbappé auf dem Sprung zu Real Madrid, zweimal blieb er doch bei Paris St. Germain. Was passiert in diesem Sommer? Die Ankündigung des Torjägers, seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht per Option bis 2025 zu verlängern, hat den französischen Meister in Aufruhr versetzt. Es droht ein unschönes Pokerspiel.

Denn: Während Mbappé auf seinem Standpunkt beharrt, in der kommenden Saison in Paris zu spielen, will PSG einen ablösefreien Abschied 2024 unter allen Umständen verhindern - was auch Mbappé und seinem Management bestens bekannt sein dürfte. Es bahnt sich eine Situation mit Sprengkraft an. Nutzt Real die offenbar spontane Gelegenheit, den 24-Jährigen im dritten Versuch nach Madrid zu lotsen?

Berichte, wonach er in diesem Sommer zu den Königlichen wechseln wolle, hatte Mbappé schon am Dienstag via Twitter als "LÜGEN" dementiert. Nun stellte er in der "Gazzetta dello Sport" klar: "Ich habe nicht gesagt, dass ich an Real Madrid verkauft werden will oder dass ich gehen will, sondern nur, dass ich die Option auf ein weiteres Jahr nicht ziehen werde." Er freue sich auf eine weitere Spielzeit bei PSG.

Mbappé: "Messi hat nicht den Respekt bekommen, den er verdient hat"

Sollte er dieses Treuebekenntnis ernst meinen und es nicht Teil einer wie auch immer gearteten Strategie sein, droht mindestens ein ungemütlicher Sommer - vertraglich sitzt er schließlich am längeren Hebel als sein Arbeitgeber, der ihn nach den jüngsten Entwicklungen offenbar unbedingt verkaufen will. Längst schwirren Ablösesummen von 150 oder gar 200 Millionen Euro umher.

PSG könnte nach Lionel Messi damit binnen kurzer Zeit ein weiteres Aushängeschild verlieren. Der Weltmeister, der in seinen zwei Jahren bei PSG nie richtig angekommen zu sein schien, spielt künftig für Inter Miami. "Es ist nie eine gute Nachricht, wenn jemand wie Messi geht", trauert Mbappé seinem Sturmpartner hinterher. "Ich verstehe nicht ganz, warum so viele Leute so erleichtert waren, dass er geht. Er hat in Frankreich nicht den Respekt bekommen, den er verdient hat."