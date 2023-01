Mbamba ein Kandidat für Gladbach - gute Signale von Schick und Aranguiz

Vor dem Wiederauftakt weiß Trainer Xabi Alonso nicht genau, wo sein Team steht. Für die Partie in Gladbach stellt Winterzugang Noah Mbamba eine Option für das Aufgebot dar. Bei zwei potenziellen Leistungsträgern sieht der Spanier zumindest positive Signale für eine baldige Rückkehr ins Mannschaftstraining.

Mehr als zwei Monate liegt das letzte Pflichtspiel von Bayer 04 zurück. Und allein schon deshalb besteht eine gewisse Unsicherheit: Wie weit sind Xabi Alonso, der erstmals die Möglichkeit hatte, taktisch umfangreich zu trainieren, und die Werkself vor der durchaus richtungsweisenden Partie in Mönchengladbach wirklich?

"Wir sind bereit"

"Wir sind gespannt nach einer langen Pause. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft jetzt ein Pflichtspiel braucht. Hoffentlich sind wir bereit für Sonntag", sagte der Spanier am Freitag, um kurz darauf die Frage in ein Statement umzuwandeln: "Wir sind bereit."

Dies gilt rein nach Aspekten der Fitness für nahezu den kompletten Kader. "Wir haben fast alle Spieler fit für das Spiel. Bei zwei Spieler müssen wir noch ein bisschen warten", erklärte der Trainer in Bezug auf Patrik Schick (Leistenbeschwerden) und Charles Aranguiz (Wadenprobleme). "Sie sind noch nicht dabei, aber sie sind kurz davor, fit zu sein. Ich weiß nicht wann, aber sie arbeiten auf dem Platz, laufen, machen etwas mit dem Ball. Die Besserung geht schnell voran. Das sind gute Nachrichten."

Der Torjäger und der Mittelfeldstratege werden in Gladbach aber sicher noch fehlen und dürften wohl auch in der englischen Woche gegen Bochum und Dortmund noch keine Kandidaten sein. Ganz anders als Noah Mbamba, den Bayer 04 vor einer Woche vom Club Brügge verpflichtete.

Das 18-jährige Defensivtalent, dass am Montag, seinem ersten Arbeitstag bei Bayer, direkt in einem internen Testspiel gegen die eigenen U 19 (5:0) über 2 x 30 Minuten zum Einsatz kam, könnte im Borussia-Park zum Spieltagsaufgebot gehören. "Er ist ein Kandidat", erklärte Xabi Alonso, der allerdings die Qual der Wahl hat.

Mbamba "macht einen guten Eindruck"

"Gerade haben wir viele Spieler fit. Das ist gut. Natürlich wird das eine schwierige Entscheidung für mich, aber er macht einen guten Eindruck", urteilt der Trainer, "er ist erst 18 Jahre alt, aber er hat Persönlichkeit und ist ein guter Spieler. Wir müssen geduldig sein und schauen, wie er sich entwickelt. Doch ich glaube, dass er uns helfen kann." Zumal Mbamba nicht nur als Sechser, sondern auch als Innenverteidiger eingesetzt werden kann.

Wie wirkt sich der Sommer-Transfer aus?

Dass Bayer in Gladbach von einem anderen Winter-Transfer profitieren könnte, mag Xabi Alonso auch nicht ausschließen. Das Wechselspiel auf der Gladbacher Torhüterposition - Yann Sommer zu Bayern München, Jonas Omlin aus Montpellier zur Borussia - wirft auch aus Sicht des Trainers Fragen nach den Auswirkungen auf.

"Man weiß es nie, aber Yann Sommer war eine wichtige Figur für Gladbach. Er war auch im Aufbauspiel wichtig, mit seinem Einfluss auf die Mannschaft. Und wir wissen nicht, wir der neue Torwart das Gladbacher Spiel beeinflussen wird", sagte Xabi Alonso, "aber wir wissen, was wir wollen und wie wir das umsetzen wollen."

Wirtz "hat diese spezielle Qualität"

Dabei spielt Florian Wirtz, der gut zehn Monate nach seinem Kreuzbandriss sein Pflichtspiel-Comeback feiern wird, naturgemäß eine entscheidende Rolle. "Er hat unser Spiel zwischen den Linien verbessert. Er hat diese spezielle Qualität", beschreibt der Spanier den Impact des Ausnahmetalents.

Dass der 19-Jährige einer hohen Erwartungshaltung gerecht werden muss, steht für Xabi Alonso außer Frage, stellt aber aus dessen Sicht auch kein Problem dar. "Für ihn ist es normal, Druck zu haben. Aber es hängt nicht nur an Florian. Wir müssen als Mannschaft gut funktionieren, damit er umso besser spielen kann." Am Sonntag in Gladbach wird sich auch zeigen, wie weit Bayer in dieser Hinsicht ist.