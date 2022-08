Mbakem-Niaro köpft Frankreich ins Viertelfinale - Japan lässt den USA keine Chance

Das Viertelfinale der U-20-WM der Frauen in Costa Rica ist komplett: In der Nacht zum Donnerstag (MEZ) setzte sich Frankreich in einem engen Match gegen Südkorea durch, die USA scheiterten an Japan.

Es war das "Endspiel" in der Gruppe C hinter dem bereits qualifizierten Nigeria: In der costa-ricanischen Hauptstadt San José duellierten sich Frankreich und Südkorea um das zweite Ticket für die K.-o.-Runde. In einem engen Match setzten sich die Französinnen mit 1:0 durch und zogen damit als Zweite in das Viertelfinale ein.

Dabei war Südkorea besonders in der ersten Hälfte das bessere Team, doch die französische Ersatzkeeperin Sieber, die kurzfristig für die beim Aufwärmen verletzte Stammtorhüterin Petiteau einspringen musste, machte etliche Großchancen der Asiatinnen zunichte. Nach dem Seitenwechsel kamen die "Bleuettes" besser in die Partie: Nach einem Konter hatte Traoré die südkoreanische Keeperin bereits ausgespielt, doch ihr Schuss wurde noch abgeblockt. Den Abpraller flanke Becho blitzschnell wieder in den Strafraum, wo Mbakem-Niaro sich enegerisch im Luftduell durchsetzte und per Kopf traf (74.). In der 87. Minute hätte Mbakem-Niaro fast für die vorzeitige Entscheidung gesorgt, doch ihr Schuss aus kurzer Distanz ging knapp am rechten Pfosten vorbei. So mussten die Französinnen bis zum Schlusspfiff bangen, doch Sieber ließ sich nicht mehr überwinden.

Japan lassen auch der USA keine Chance - Niederlande dank Rijsbergen weiter

In der Nacht zum Montag (4 Uhr, MEZ) trifft Frankreich im letzten Viertelfinale auf Japan. Die Japanerinnen gewannen auch ihr drittes Gruppenspiel mit 3:1 gegen die USA und ziehen mit drei Siegen als souveräner Gewinner der Gruppe D in das Viertelfinale ein. Das zweite Ticket in dieser Gruppe sicherten sich die Niederlande durch einen ungefährdeten 4:1-Erfolg gegen Ghana. Matchwinnerin war die zweifache Torschützen Rijsbergen (28., 65.) von ADO Den Haag. Die weiteren Tore für die Niederlande erzielte Henry (51.) und Auee (4., Elfmeter), für Ghana traf Boaduwaa (53.).

Wie Japan zieht auch Nigeria mit der Maximalausbeute von neun Punkten in das Viertelfinale ein. Die Afrikanerinnen mussten gegen Kanada zwar bereits in der 2. Minute den frühen Rückstand durch Novak verdauen, doch Onyenezide (24., 32.) drehte noch vor der Pause das Ergebnis. Für die endgültige Entscheidung sorgte dann Olise in der Schlussminute mit ihrem Tor zum 3:1-Endstand. Die Nigerianerinnen treffen in der Nacht zum Montag (0:30 Uhr, MEZ) auf die Niederlande.

Bereits zuvor standen die Viertelfinalpaarungen zwischen Spanien und Mexiko (Sonntag, 0:30 Uhr, MEZ) sowie zwischen Kolumbien und Brasilien (Sonntag, 4 Uhr, MEZ) fest. Die deutsche U-20-Auwahl kam in der Gruppe B nur auf Rang drei und verpasste dadurch das Viertelfinale.