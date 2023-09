Mbabu vor Debüt in Augsburg - Tanganga muss noch warten

Gefühlt drei Neuzugänge darf der FC Augsburg zum Start in den September begrüßen. Nur zwei werden jedoch gleich geprüft.

Sieben Augsburger sind in dieser Woche und zu Beginn der kommenden mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Mit dem Großteil des Kaders kann Trainer Enrico Maaßen bei besten Temperaturen in Augsburg also normal weiterarbeiten.

Am Donnerstag steht für den noch sieglosen Bundesligisten um 14 Uhr ein Testspiel gegen Zweitligist Fürth, das mit FCA-Leihspieler Lukas Petkov anreist, auf dem Programm. Kevin Mbabu soll dabei gleich mitmischen, nachdem er sich am Dienstag in zwei öffentlichen Trainingseinheiten ebenso erstmals präsentiert hatte wie Japhet Tanganga.

Das Duo hatten die Augsburger am Deadline Day von Fulham bzw. Tottenham ausgeliehen, für Tanganga besitzt der FCA eine Kaufoption in Höhe von 5,5 Millionen Euro. Der Innenverteidiger trainiert bisher aber nur dosiert und braucht noch etwas Zeit, wird gegen Fürth nicht spielen.

Auch Neuzugang Pfeiffer wieder spielberechtigt

Gut für Augsburg: Die bisher so löchrige Defensive (neun Gegentore in der Liga) erhält nach der Länderspielpause noch einen gefühlten Neuzugang. Patric Pfeiffer, der im Pokal in Unterhaching (0:2) bereits gespielt hatte, hat seine Drei-Spiele-Sperre abgesessen und könnte im Auswärtsspiel in Leipzig seine Bundesliga-Premiere feiern.