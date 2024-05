Mbabu: "Augsburg ist eine sehr gute Option für mich"

Kevin Mbabu (29) hat sein letztes Spiel für den FC Augsburg bestritten - vorerst? Der Rechtsverteidiger über seine Optionen im Sommer.

Für einen Spieler, der gerade die vierte Partie in Folge verloren und noch dazu seine fünfte Gelbe Karte gesehen hatte, lachte Kevin Mbabu am späten Freitagabend ganz schön viel. "Ich weiß nicht", sagte er immer wieder und ließ die weißen Zähne hervorblitzen.

Ob es sein letztes Heimspiel für den FC Augsburg war? "In dieser Saison, ja", antwortete Mbabu grinsend. Und in der nächsten? "Ich weiß es noch nicht."

Am Deadline Day des Vorjahres hatte der FCA Mbabu vom FC Fulham ausgeliehen und mit dem Rechtsverteidiger zumindest einen kleinen Coup gelandet. Der Schweizer entpuppte sich als klares Update zu Robert Gumny, schaltete sich immer wieder erfolgreich ins Offensivspiel ein und war am Ende ein entscheidender Faktor dafür, dass die Augsburger den Klassenerhalt schon frühzeitig gesichert hatten.

Das Problem aus Sicht des FCA: Eine Kaufoption konnten Sportdirektor Marinko Jurendic und Geschäftsführer Michael Ströll im Sommer nicht aushandeln, dafür war die Zeit am 1. September zu knapp. Heißt also, dass die Leihe am 30. Juni endet, und Mbabu - im Anschluss an die EM - nach London zurückkehrt. Theoretisch.

Jurendic hofft auf Mbabus Verbleib

"Es gibt Gespräche", offenbarte der Spieler selbst, "aber wir müssen schauen." Es folgte sein obligatorisches "weiß ich noch nicht" auf die Frage, wie diese Gespräche denn wohl ausgehen könnten. "Ich fühle mich sehr gut hier. Ich habe eine gute Beziehung zum Trainer, zur ganzen Mannschaft und auch zu Jure. Es ist eine sehr gute Option für mich. Aber ich will schauen, was auch mit den anderen Vereinen kommt."

Sportdirektor Jurendic hofft auf einen Verbleib Mbabus, der dafür jedoch deutliche Einstriche beim Gehalt machen müsste. "Ob wir zusammenfinden können, kann ich heute nicht beurteilen", erklärt Jurendic. "Das müssen wir alles in Ruhe klären."

Mbabu jedenfalls hat jetzt schon Feierabend für diese Saison, nachdem er zum Abschluss in Leverkusen gesperrt fehlen wird. Auch ohne ihn könnte der FCA noch immer seine Minimalchance auf einen Conference-League-Platz wahrnehmen. Helfen würde es im Bestreben, Mbabu in Augsburg zu halten, sicherlich. "Nächste Woche holen wir vielleicht den internationalen Platz", sagte Mbabu und grinste natürlich nochmal. "Es wäre ein Bonus."