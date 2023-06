Mazraoui unzufrieden - Bayerns Gedankenspiele für rechts hinten

Selten gab es so große Ungewissheit, um den Bayern-Kader. Klar ist nur: Ein echter Neuner und ein Sechser sollen kommen. Darüber hinaus aber gibt es Rätsel.

Ob Lucas Hernandez und Benjamin Pavard (beide 27) beim FC Bayern bleiben, ihre Verträge laufen beide bis 2024, ist offen. Ebenso fraglich ist, wie es mit Noussair Mazraoui weitergeht. Der Marokkaner hatte sich nach Startschwierigkeiten immer besser zurechtgefunden in München, unter Ex-Coach Julian Nagelsmann auch vermehrt Einsätze erhalten, ehe ihn eine Herzbeutelentzündung während der Weltmeisterschaft in Katar zurückwarf.

Unter Trainer Thomas Tuchel soll Mazraoui nach kicker-Informationen nun jedoch das Gefühl haben, nur in personellen Notsituationen benötigt zu werden. Eine Situation, die ihn wenig erfreut. Weshalb auch er sich mit einem Abschied beschäftigt. Wenngleich die Münchner Bosse jederzeit auf den bis 2026 laufenden Vertrag beharren können.

Salihamidzic sagte, Mazraoui werde fix bleiben

Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte vor seinem Aus noch gesagt, dass der 25-Jährige in jedem Fall bleiben werde. Dies könnte sich ändern. Doch klar ist auch: Dadurch, dass Joao Cancelo (29) bereits weg ist und - Stand jetzt, sofern sich nichts Gravierendes ändert - nicht wieder an die Säbener Straße zurückkehren wird, auch Pavard wechseln könnte, wäre Mazraoui ein dritter Rechtsverteidiger, der die Münchner verlassen würde. Was schwierig zu ersetzen wäre für die Bayern-Verantwortlichen.

Laimer kann auch rechts verteidigen

In den Gedankenspielen wird dabei jedoch - neben Josip Stanisic (23), der bleiben soll - auch Konrad Laimer (27) berücksichtigt. Der von RB Leipzig ablösefrei geholte Mittelfeldspieler kann auch rechts in der Defensivkette verteidigen. Zumindest zeitweise. Oder planen die Münchner Entscheider dort womöglich wieder mit Joshua Kimmich?