Mazraoui unzufrieden - Bayerns Gedankenspiele auf der Rechtsverteidigerposition

Selten gab es so große Ungewissheit, was den Kader für die neue Saison beim FC Bayern betrifft. Klar ist bislang nur: Ein echter Neuner und ein defensiv denkender Sechser sollen kommen. Darüber hinaus aber gibt es Rätsel in der Abwehr, insbesondere rechts hinten.

Noussair Mazraoui ist mit seiner Situation beim FC Bayern unzufrieden IMAGO/Revierfoto