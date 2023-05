Mazraoui: "Jetzt spiele ich wegen Verletzungen"

Noussair Mazraoui (25) darf sich erstmals unter Thomas Tuchel beim FC Bayern zeigen. In Bremen mit Erfolg.

Die einfachste Frage beantwortete Noussair Mazraoui am Samstagabend ganz schnell und grinsend. "Sehr glücklich" war er natürlich über den 2:1-Sieg des FC Bayern in Bremen, der damit den Druck auf Verfolger Dortmund erhöht hat. "Die Tabelle sieht wirklich gut aus", freute sich Mazraoui, "so muss sie bleiben".

Der Außenverteidiger trug seinen Teil zum zweiten Sieg in Serie bei, bereitete mit einem perfekten Pass in die Schnittstelle das 2:0 von Leroy Sané vor und sammelte seinen vierten Scorerpunkt in der Bundesliga - drei davon gelangen gegen Werder. "Darüber bin ich sehr froh", sagte Mazraoui. "Dass ich dem Team gerade in dieser finalen Phase so helfen konnte."

Das war zuletzt ja nur ganz selten oder fast gar nicht der Fall gewesen. Eine bei der Winter-WM erlittene Herzbeutelentzündung hatte den 25-jährigen Neuzugang von Ajax mehrere Monate zum Start ins neue Jahr gekostet, erst beim 5:3-Heimsieg gegen Augsburg Anfang März sammelte Mazraoui erstmals wieder ein paar Minütchen.

Mazraoui profitiert von Davies' Fehlen

Als kurz darauf Julian Nagelsmann entlassen und Thomas Tuchel neuer Trainer wurde, verbesserte sich die Situation für den marokkanischen Nationalspieler nicht wirklich, bis auf eine einzige Spielminute in Freiburg (1:0) blieb Mazraoui unsichtbar: "Es fühlt sich an, als wäre ich - auch wenn das ein großes Wort ist - vergessen worden", sagte er in einem Interview.

Den Vorzug auf den Außenverteidiger-Positionen erhielten Benjamin Pavard, Joao Cancelo oder Josip Stanisic. Bis sich Alphonso Davies in Mainz (1:3) früh eine Muskelbündelverletzung zuzog, Cancelo auf links rückte und Mazraoui "endlich" über fast 90 Minuten ran durfte. Es folgte sein erster Startelfeinsatz unter Tuchel gegen Hertha (2:0) und gleich der zweite am Samstag in Bremen.

"Mit den Emotionen geht es rauf und runter", antwortete Mazraoui, angesprochen auf seine Situation. "Wenn man auf die ganze Rückrunde schaut … jetzt spiele ich wegen Verletzungen im Team. Aber ich sage das jedem im Klub, auch den Trainern: Wenn ich gebraucht werde, bin ich bereit." Sein Urteil: "Das habe ich heute gezeigt."