Mazraoui: Gute Gespräche mit Tuchel, Wechsel nicht ausgeschlossen

Die Rechtsverteidigerposition ist hart umkämpft. Aktuell stehen mit Benjamin Pavard, Josip Stanisic und Noussair Mazraoui noch drei Spieler im Kader - und ManCitys Kyle Walker soll noch kommen.

Im Laufe der Hinserie der abgelaufenen Saison und gegen Ende sagte Noussair Mazraoui, dass er nicht ganz glücklich sei mit seiner Situation. Er sei nur die dritte Wahl auf seiner Position rechts hinten - hinter Benjamin Pavard und Joao Cancelo. Das genüge nicht seinen Ansprüchen. Ein möglicher Abschied aus München nach nur einer Saison schien nicht unwahrscheinlich.

Davon aber will der Marokkaner momentan nichts wissen. "Ich habe nur ein Interview gegeben", sagt er, "danach sind immer wieder Artikel erschienen, in denen stand, ich sei nicht glücklich, ich würde gehen wollen." Aber so sei es nicht.

Aktuell sei er zufrieden beim FC Bayern, wie er versichert: "Meine Vorbereitung läuft gut." Auch sein Verhältnis zur Trainer Thomas Tuchel empfindet er als intakt. "Wir hatten gute Gespräche", erklärt Mazraoui: "Es ist eine neue Saison, ein Neustart. Es liegt ganz an mir, wie meine Zukunft aussieht. Ich kann mich jetzt über nichts beschweren."

Und doch weiß er, dass der deutsche Rekordmeister gerne Kyle Walker von Manchester City verpflichten würde; den Wunsch-Rechtsverteidiger von Chef-Coach Tuchel. Was seine Situation, sollte der Engländer tatsächlich kommen, womöglich nicht einfacher gestaltet.

Verbleib im Sommer noch nicht gesichert

"Es ist schwer zu sagen", wie es für ihn weitergehe, meint der 25-Jährige, der nach der Weltmeisterschaft mit einer Herzbeutelentzündung zu kämpfen hatte und rund drei Monate pausieren musste: "Wir werden sehen, wie die Perspektive aussieht." Und wie sich sein Weg gestalten wird. Er habe zwar vorerst vor, beim FC Bayern zu bleiben und doch kann er einen Wechsel nicht gänzlich ausschließen. Es kann alles passieren bis zum 1. September, bis das Transferfenster endet. "Ja", sagt er, "aber das gilt für jeden Spieler." Damit mag er nicht unrecht haben, denn das hatte Trainer Tuchel in der vergangenen Woche ebenso mehrmals betont.

"Nous ist ein sehr offensiver, sehr spielstarker Rechtsverteidiger, der seine Unzufriedenheit auch mal kundtut", meinte der Chefcoach jüngst: "Das ist auch kein Problem, weil er stark gespielt hat, wenn er gespielt hat. Schauen wir mal, was passiert."