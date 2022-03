Mazepin nicht länger Fahrer bei Schumacher-Team Haas

Der Formel-1-Rennstall Haas hat die Trennung von Fahrer Nikita Mazepin bekanntgegeben. Zuvor wurde der Russe bereits vom britischen Grand Prix ausgeschlossen.

Als ersten Schritt nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat Haas sämtliche Schriftzüge des Hauptsponsors "Uralkali", einem russischen Bergbauunternehmen, vom neuen Boliden entfernt und am Samstag auch die Zusammenarbeit beendet. Zudem hat der US-amerikanische Rennstall auch eine personelle Entscheidung vollzogen: Nikita Mazepin, Sohn des Mehrheitseigentümers von "Uralkali" Dmitri Mazepin, wird nicht mehr als Fahrer an den Start gehen.

"Das Haas F1 Team hat sich entschlossen, die Partnerschaft mit Uralkali und den Vertrag mit Nikita Masepin mit sofortiger Wirkung aufzulösen", heißt es in dem Statement: "Wie die gesamte Formel 1 ist das Team geschockt und betroffen von der Invasion in der Ukraine und hofft auf ein friedliches Ende des Konflikts."

Zuvor wurde Mazepin bereits vom Grand Prix in Silverstone (Großbritannien) ausgeschlossen, bei den restlichen Rennen hätte der 23-Jährige als neutraler Athlet und unter der Flagge des Motorsport-Weltverbandes FIA starten müssen.

Fittipaldis Comeback?

Durch die personelle Entscheidung erhält Mick Schumacher nun einen neuen Teamkollegen: Als Favorit auf den Platz von Mazepin gilt der Brasilianer Pietro Fittipaldi. Fittipaldi saß bereits 2020 im Cockpit von Haas, in den letzten Rennen der Saison ersetzte er den nach einem schweren Unfall verletzten Romain Grosjean.

Die letzte Saison verbrachte das Enkelkind des zweifachen Formel-1-Weltmeisters Emerson Fittipaldi in der IndyCar Series, in diesem Jahr wurde er von Haas als Testfahrer engagiert. Beim finalen Test in Bahrain vom 10. bis 12. März könnte Fittipaldi offiziell seine ersten Runden drehen.