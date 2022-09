Mazda CX-60: Erste Testfahrt im neuen Mazda-Flaggschiff

Mazda rundet sein Crossover-Programm nach oben ab und verkauft als neues Topmodell den schicken CX-60. Seine Karriere beginnt er als Plug-in-Hybrid. Dabei bleibt es aber nicht. Richtig interessant wird es Anfang 2023.

Lang ist es her: In den 1980er- und 1990er-Jahren hießen die Mazda-Topmodelle 929 und Xedos 9, sie waren veritable Limousinen beziehungsweise Coupés. Jahrzehnte später hat sich nicht nur die Nomenklatur innerhalb der Modellpalette geändert, sondern auch der Charakter des Angebots. Das brandneue Flaggschiff trägt den Namen CX-60 und verkörpert - was auch sonst - einen Crossover.

Der große Bruder des CX-5 misst 4,75 Meter in der Länge und ist aus einer völlig neuen Heckantriebs-Plattform heraus konstruiert. Status vermittelt der Headliner im Programm allemal, mit langer Schnauze und sportlich zurückgesetzter Fahrerkabine fährt er vor, außerdem mit einem Kühlergrill, der zwar die Größenrekorde von BMW nicht ins Wanken bringt, aber doch ziemlich präsent geraten ist.

Aufstiegs-Ambitionen in Richtung Premium

Auch eingerichtet hat Mazda den CX-60 so, wie es nun mal erforderlich ist, wenn man das nicht unambitionierte Ziel verfolgt, "bis 2030 zur ersten nichteuropäischen Premiummarke" aufzusteigen, wie Europa-Kommunikationschef Wojciech Halarewicz die Richtung vorgibt. Modern ist das Interieur geraten, licht, clean und durchaus edel, mit den heute üblichen volldigitalen Instrumenten. Die Topmodelle "Homura" und "Takumi" platzieren die Insassen serienmäßig auf Leder-Fauteuils, eine textile Alternative gibt es nicht, das wird der wachsenden Klientel an Tierhaut-Gegnern vermutlich nicht so recht gefallen, kann sein, dass Mazda da noch nachbessern muss.

Passagierbereich: Beim Topmodell "Takumi" serienmäßig mit weißem Leder. Hersteller

Zu den Mazda-Gepflogenheiten gehört es, auf einen Touchscreen zu verzichten, auch im CX-60 erfolgt die Bedienung des Zentralbildschirms über einen Dreh-Drück-Regler. Das ist kein Schaden, denn so muss der Blick weniger intensiv von der Straße abschweifen. Das Smartphone findet seinen Weg ins Infotainment kabellos. Als besonderen Clou preisen die Japaner das Driver Personalization System, auf Basis der eingegebenen Körpergröße und der ausgemessenen Augenhöhe surren Sitz, Head-up-Display, Lenkrad und Außenspiegel in die bedarfsgerechte Position. Die Einstellung wird abgespeichert und bei erneutem Zustieg ins Cockpit automatisch abgerufen, wobei eine Gesichtserkennung die zentrale Rolle spielt. Unser Selbstversuch ist allerdings nicht ganz zufriedenstellend verlaufen.

Seinen Passagieren gönnt der CX-60 ein gutes Raumgefühl, schließlich will er langstrecken- und reisetauglich sein. Dieses Anforderungsprofil erfüllt auch der Gepäckraum, der sich durch Umklappen der Rücksitzlehnen von 570 auf maximal 1726 erweitern lässt und mit einer 230-Volt Wechselstromsteckdose (maximal 1500 Watt) ausgestattet ist.

63 Kilometer elektrischer Reichweite

Zum bereits erfolgten Marktstart wird der CX-60 zunächst als Plug-in-Hybrid vorstellig, Mazdas erstem im Übrigen, die offizielle Modellbezeichnung lautet e-Skyactiv PHEV. Ein 2,5-l-Vierzylinder-Benziner mit 141 kW/191 PS und ein 129 kW/175 PS starker Elektromotor ergänzen sich zu einer stattlichen Systemleistung von 214 kW/327 PS sowie einem Systemdrehmoment von 500 Newtonmetern, die elektrische Reichweite beläuft sich nach Norm auf 63 Kilometer.

Wir konnten den Teilzeitstromer bereits probefahren und konstatierten ein erfreulich gelassenes, souveränes und leises Vorankommen. Gleichzeitig diagnostizierten wir aber auch ein nicht ganz ruckfreies Miteinander von E-Maschine und Benziner sowie eine straff orientierte Fahrwerksabstimmung. In Kooperation mit dem serienmäßigen Allradantrieb sorgt sie einerseits dafür, dass der CX-60 agil und sauber wie auf Schienen um die Kurven strebt. Andererseits schmälert die toughe Grundnote aber den Fahrkomfort, etwas mehr Feinfühligkeit darf man Mazda auf den Wunschzettel schreiben.

Immer mit Allrad: Beim Plug-in-Hybriden ist AWD serienmäßig. Hersteller

Fürs Protokoll die wichtigsten Eckdaten: Der Standardsprint von 0 auf 100 km/h erfolgt in 5,8 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit wird bei 200 km/h abgeregelt, der WLTP-Normverbrauch liegt bei 1,5 l/100 km. Wir sehen den Leser misstrauisch die Stirn runzeln und werden zu einem späteren Zeitpunkt einen Realitäts-Check durchführen.

Die 17,8-kWh-Batterie lässt sich an der 11-kW-Wallbox über einen zweiphasigen Onboardlader mit maximal 7,2 kW füttern, einmal Strom-Volltanken nimmt etwa zweieinhalb Stunden in Anspruch.

Sechszylinder in Sicht

Beim Dasein als Plug-in-Hybrid belässt es der CX-60 indes nicht. Steckerlos und richtig interessant wird es Anfang 2023. Wer glaubt, dass es dann der Benziner aus dem PHEV ist, der das alleinige Regiment übernimmt, sieht sich getäuscht. Denn vier Zylinder waren Mazda nicht genug. Einmal mehr zeigen die Japaner antriebstechnischen Eigensinn - siehe Wankelmotor, siehe Hubraumstärke - und statten ihr neues Flaggschiff mit einem Triebwerk aus, das zunächst wie ein Relikt aus unter CO2-Vorgaben zerflossenen Zeiten wirkt: Einem Reihensechszylinder-Diesel mit 3,3 Litern Hubraum und wahlweise 142 kW/200 PS (Heckantrieb) oder 187 kW/254 PS (Allrad). Mazda verspricht freilich Effizienz, erarbeitet von einer speziellen Verbrennungstechnologie und einem 48-Volt-Mildhybridsystem. So soll der e-Skyactiv D Verbrauchswerte von 4,9 beziehungsweise 5,3 l/100 km erreichen.

Damit nicht genug der Sechszylinder-Seligkeit: Ende 2023/Anfang 2024 folgt der 3,0-l-Reihensechszylinder-Benziner e-Skyactiv X, der dann der von Mazda praktizierten "Diesotto"-Spartechnik folgt und ebenfalls 48-V-mildhybridisiert wird. Sowohl die Diesel als auch der Benziner sind - analog zum Plug-in-Hybriden - an eine Achtgang-Automatik gekoppelt.

Auch bei der Leistung an der Spitze: Mit einer Systemleistung von 327 PS ist der CX-60 das stärkste Serienmodell, das Mazda bislang gebaut hat. Hersteller

Zurück zum PHEV: Das Einstiegsmodell "Prime Line" startet bei 47.390 Euro, im Preis enthalten sind unter anderem 18-Zoll-Leichtmetallfelgen, Bergabfahr-, Spurhalte- und Spurwechselassistent, Verkehrszeichenerkennung, Zwei-Zonen-Klimaautomatik und das große Infotainment samt Navi. Ach, mag der potenzielle Kunde seufzen, dahin ist halt leider nur die PHEV-Subvention. Nicht unbedingt, antwortet Mazda-Deutschland-Chef Bernhard Kaplan und verweist auf ein bonuserhaltendes Angebot. Allerdings betrifft es nur die CX-60-Topmodelle "Homura" und "Takumi" mit den aufpreispflichtigen Paketen "Driver Assistance" (1600 Euro) sowie "Convenience & Sound" (2800 Euro), dazu müssen die Fahrzeuge geleast werden, nicht gekauft. Wer den entsprechenden Vertrag bis spätestens 30. September unterschreibt, darf auch bei Auslieferung im nächsten Jahr noch die Umweltprämie von bis zu 7177 Euro brutto einkalkulieren.

Ulla Ellmer

Mazda CX-60 e-Skyactiv PHEV in Kürze:

Wann er kommt: Ist bereits bestellbar

Wen er ins Visier nimmt: Mercedes GLC, BMW X3, Audi Q5, Volvo XC60, Hyundai Tucson, Kia Sportage

Was ihn antreibt: 2,5-l-Vierzylinder-Benziner mit 141 kW/191 PS, Elektromotor mit 129 kW/175 PS, Systemleistung 214 kW/327 PS

Was er kostet: Ab 47.390 Euro

Was noch kommt: 2023 Sechszylinder-Diesel e-Skyactiv D, 2024 Sechszylinder-Benziner e-Skyactiv X